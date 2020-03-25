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Первая российская мобильная ОС «Аврора» выходит на новый уровень доверия

Мобильность

Компания «Открытая мобильная платформа» сообщила об успешном завершении дополнительных испытаний ОС «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) на соответствие требованиям доверия ФСТЭК России.

Уровни доверия ФСТЭК

1 июня 2019 года вступили в силу новые «Требования по безопасности информации ФСТЭК России» к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Данные требования ввели в обиход понятие уровней доверия и их классификацию. Определена дата 1 июня 2020 года, после которой допускаться к использованию будут только средства защиты информации с подтвержденными уровнями доверия.

Новый документ определил не только концепцию уровней доверия, но и новый порядок проверки средств защиты информации (СЗИ) в соответствии с новой методикой выявления уязвимостей и незадекларированных возможностей в программном обеспечении. Операционная система «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) успешно прошла проверку по профилю защиты для операционных систем «А» четвертого класса, что подтверждает сертификат ФСТЭК 4220 от 10.02.2020.

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Операционная система «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) успешно прошла проверку по профилю защиты для операционных систем «А» четвертого класса

Средства защиты информации, соответствующие четвертому уровню доверия, можно использовать на объектах критической информационной инфраструктуры 1-й категории, в государственных информационных системах 1-го класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1-го класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1-го уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.

Сертификация безопасности

«Операционная система «Аврора» позволяет заказчикам перенести свои бизнес-процессы в сферу мобильных технологий, обеспечивая при этом достаточный уровень информационной безопасности, – рассказал директор продукта компании «Открытая мобильная платформа» Сергей Аносов. – ОС «Аврора» уже сертифицирована ФСБ по классу АК2/КС2, в «Аврору» встроена криптография, реализующая алгоритмы семейства ГОСТ. Получение сертификата ФСТЭК по профилю защиты для операционных систем «А» четвертого класса, еще раз подтверждает, что заказчики и в государственном секторе, и в крупном бизнесе могут быть уверены в устойчивости и надежности решений, построенных на платформе «Аврора».

В ближайшее время компания «Открытая мобильная платформа» планирует получить подтверждение соответствия уровням доверия и для платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр».



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