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Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России

ПО Телеком Мобильность

Российская мобильная ОС «Аврора» со встроенным программным СКЗИ «СледопытSSL», разрабатываемая и производимая «Открытой мобильной платформой», получила положительное заключение ФСБ России на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации классов АК2 и КС2.

Релиз ОС «Аврора» 3.2.2.21 «Пенза» также сертифицирован и ФСТЭК России, что позволяет использовать ее в любых информационных системах, курируемых как ФСТЭК России – ГИС, ИСПДн, АСУ ТП, КИИ, так и ФСБ России – ИС в Высших органах государственной власти (Аппарат президента, Правительство и т.д.).

ОС «Аврора» со встроенным СКЗИ «СледопытSSL», в качестве основы построения доверенной мобильной инфраструктуры, позволяет крупному бизнесу и государственным организациям обеспечивать доверенный удаленный доступ к корпоративным ИС и хранение данных в зашифрованном виде и защиту канала передачи данных, используя отечественные криптографические алгоритмы семейства ГОСТ; поддерживать работу с электронной подписью и внешними токенами.

«Сертификация одновременно у двух регуляторов была очень важным шагом для нас, — отметил Сергей Аносов, директор по продукту «Открытой мобильной платформы». — Мы провели большую работу по синхронизации требований к изделиям, к эксплуатационной документации, даже к процессу разработки. Мы планируем и в дальнейшем продолжать сертифицировать продукты у основных российских регуляторов ИБ».

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