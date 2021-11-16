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Мобильная ОС «Аврора» получила сертификат соответствия ФСБ России

Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик отечественной мобильной операционной системы для построения доверенной мобильной инфраструктуры в компаниях и организациях, объявила о получении сертификатов ФСБ России для ОС «Аврора» со встроенным программным СКЗИ «СледопытSSL».

Новые сертификаты ФСБ

Российская мобильная ОС «Аврора» со встроенным программным СКЗИ «СледопытSSL» компании «Открытая мобильная платформа» получила 9 ноября 2021 г. сертификаты соответствия ФСБ России №СФ/114-4143 «Требованиям к средствам защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, от несанкционированного доступа» по классу защиты АК2 и №СФ/114-4142 «Требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» класса КС2. Сертификаты действительны 3 года, до 09.11.2024 г.

ОС «Аврора» со встроенным СКЗИ «СледопытSSL» как основа для построения доверенной мобильной инфраструктуры, позволяет компаниям и организациям обеспечивать доверенный удаленный доступ к корпоративным информационным системам, хранение данных в зашифрованном виде, защиту канала передачи данных, используя отечественные криптографические алгоритмы семейства ГОСТ; поддерживать работу с электронной подписью и внешними токенами.

Мобильная операционная система «Аврора» создана для обеспечения высокого уровня защиты при работе с чувствительной информацией

Высокий уровень защиты

Релиз ОС «Аврора» 3.2.2.21 «Пенза» также сертифицирован и ФСТЭК России, что позволяет использовать ее в любых информационных системах, курируемых как ФСТЭК России – ГИС, ИСПДн, АСУ ТП, КИИ, так и ФСБ России – ИС в Высших органах государственной власти (Аппарат президента, Правительство и т.д.).

«Мобильная операционная система «Аврора» создана для обеспечения высокого уровня защиты при работе с чувствительной информацией, поэтому мы активно и плотно взаимодействуем со всеми регуляторами в области ИБ – с ФСТЭК России и ФСБ России, регулярно подтверждая соответствие требованиям безопасности», — отметил Сергей Аносов, руководитель отдела развития продуктов и экосистемы «Открытой мобильной платформы».

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Сертификат №СФ/114-4143 о соответствии ОС «Аврора»

Сертификат №СФ/114-4142 о соответствии СКЗИ «СледопытSSL»

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