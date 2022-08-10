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Новое поколение российской мобильной ОС «Аврора» сертифицировано ФСТЭК России

ОС «Аврора» 4 поколения сертифицирована на соответствие требованиям ФСТЭК России.

ОС «Аврора», разработанная компанией «Открытая мобильная платформа», имеет действующий сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты и по 4 уровню доверия. Изменения от 3 августа 2022 г. расширили действие сертификата соответствия №4220 от 28 января 2021 г. на релиз ОС «Аврора» поколения 4.0: ОС «Аврора 4.0.2».

Этот сертификат подтверждает, что ОС «Аврора» можно использовать на объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.

«Сертификация нового релиза ОС «Аврора» важна как для нас, так и для наших заказчиков. ОС «Аврора» обеспечивает эшелонированную прикладную безопасность, что позволяет строить доверенную мобильную платформу в компаниях и организациях, чьи информационные системы как никогда нуждаются в проверенных отечественных решениях, – сказал директор продукта компании «Открытая мобильная платформа» Сергей Аносов. – Регулярное прохождение сертификации ФСТЭК России подтверждает соответствие высоким требованиям регулятора и позволяет и дальше реализовывать нашу миссию: обеспечивать государственные организации и коммерческие компании надёжными отечественными решениями для построения доверенной мобильной инфраструктуры».

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«ОС «Аврора» продолжает оставаться единственной мобильной российской операционной системой, включённой в Единый реестр российского ПО, сертифицированной ФСТЭК России и ФСБ России. Мы, как и ранее, обеспечиваем технологическую независимость ИТ-решений российских заказчиков в области корпоративной мобильности и гарантируем доверенность в самых чувствительных областях обработки данных», – отметил коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.

Сертификат соответствия ФСТЭК России №4220 действителен до 10 февраля 2025 г. и размещен на сайте ОС.

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