Корпоративный мессенджер PostLink теперь доступен на ОС «Аврора» 4.0

Компания «Специальный технологический центр» выпустила обновленную версию корпоративного мессенджера PostLink, адаптированную для работы с новым поколением ОС «Аврора» 4.0. Об этом CNews сообщили представители «Открытой мобильной платформы».

PostLink – корпоративное решение, ориентированное на клиентов, которым важно сохранять конфиденциальность переписки и передаваемых данных. Серверную составляющую решения можно развернуть на оборудовании клиента.

PostLink на обновленной платформе «Аврора» 4.0 обладает широким функционалом:

•поддерживаются групповые и индивидуальные чаты;

•имеется возможность передачи файлов (в том числе документов, изображений и т. д.);

•пользователи могут осуществлять и аудио- и видео-вызовы, в том числе групповые;

•можно записывать и отправлять аудиосообщения;

•поддерживается удаление сообщений в чатах;

•применяется взаимная аутентификация абонентских терминала и сервера на основе систем с открытым ключом длиной 2048 бит;

•информация передается и хранится на сервере только в закодированном виде с использованием временных сеансовых ключей, причем все ключи шифрования различны для произвольной пары «отправитель-получатель»;

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•в новом релизе улучшено качество звука в голосовых вызовах;

•мессенджер проинтегрирован с системным сервисом уведомлений, который также разворачивается в инфраструктуре заказчика, что значительно улучшило время доставки сообщений;

•клиент обмена сообщениями предоставляет удобный программный интерфейс, позволяющий использовать PostLink в качестве транспорта сообщений для других приложений (например, СЭД, CRM, ERP);

•произведено общее улучшение пользовательского опыта и интерфейса.

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Важно отметить, что все данные, передаваемые PostLink, шифруются и защищены от компрометации.

«В современном мире с каждым годом возрастает потребность в защите конфиденциальный информации, и мы рады, что компания “Открытая мобильная платформа” в ОС “Аврора” делает большой упор именно на это направление, не забывая при этом и про потребительские качества, такие как удобство интерфейса и поддержку современных веб-технологий. ОС “Аврора” 4.0 получила множество улучшений и нововведений, среди которых хотелось бы особо отметить серьезные улучшения в работе с криптоконтейнерами, медиаподсистемой и системой уведомлений. Многие наши партнеры ожидали адаптации PostLink для новой версии ОС Аврора – и теперь получили возможность в полной мере оценить новые преимущества», – отметил руководитель проекта PostLink Александр Мартынцев.

«Наши пользователи уже довольно давно и эффективно используют решение PostLink для “Авроры”. Не случайно компания “Специальный технологический центр” стала обладателем награды клуба пользователей российский корпоративных мобильных технологий в 2021 г. Мы рады, что решение PostLink вышло на обновленной платформе “Аврора 4.0”. Это позволит предлагать нашим заказчикам решения на новом уровне технологических возможностей», — отметил коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.