«Ростех» выпустил приложение для IP-телефонии и чатов на мобильных устройствах на «Авроре»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустил приложение «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов с ОС «Аврора» 4.0. При интеграции с VPN-решениями оно позволяет осуществлять защищенный обмен информацией между устройствами с различными операционными системами и альтернативными утилитами для звонков и переписки. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

«Колибри-SIP» – полностью отечественный программный продукт. С его помощью можно осуществлять звонки и переписку между любыми абонентами корпоративных IP-АТС. Он может работать совместно с VPN-клиентом «Колибри» или другими VPN-решениями для защиты канала связи. Это гарантирует информационную безопасность корпоративных коммуникаций.

Приложение разработано Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»).

«Наш продукт позволяет осуществлять аудиозвонки и обмениваться текстовыми сообщениями между любыми абонентами IP АТС по протоколу SIP. В том числе – с теми, кто использует альтернативные программные приложения, работающие под управлением других операционных систем», – сказал генеральный директор АО «ПНИЭИ» Вячеслав Фунтиков.

Приложение «Колибри-SIP» может быть адаптировано под требования различных заказчиков.

«Новое решение, созданное на платформе “Аврора”, хорошо дополняет существующую экосистему решений для разворачивания доверенной, независимой от зарубежных технологий и санкций, мобильности, как у наших существующих, так и новых заказчиков из всех отраслей», – отметил коммерческий директор компании-разработчика ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.

«Колибри-SIP» не требует разворачивания дополнительных серверов для своей работы и может применяться в ведомственных сетях связи.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ).

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.

«Открытая мобильная платформа» – компания занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». Эти продукты формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам.