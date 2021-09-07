«Открытая мобильная платформа» представит ОС «Аврора» на конференции компании «ИнфоТеКС»

Около 500 технических специалистов, работающих в сфере информационной безопасности, примут участие в московской конференции «ИнфоТеКС» «ТехноФест» и смогут познакомиться с решениями ОМП на стенде, где будут представлены мобильные устройства на платформе «Аврора».

Кроме того, в программу первого «потока» мероприятия включен доклад «ОС «Аврора» и защита каналов связи в корпоративной мобильности», в котором ОМП представит возможности первой российской мобильной операционной системы и платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр». Участникам мероприятия также расскажут об успешном опыте «ИнфоТеКС» как в области создания средства криптографической защиты информации (СКЗИ), реализующего функции VPN-клиента, так и работы с электронной подписью и прикладным шифрованием для операционной системы «Аврора».

Напомним, что впервые в России компании «ИнфоТеКС» удалось создать и сертифицировать в ФСБ России мобильный VPN-клиент, соответствующий требованиям к СКЗИ класса КС2. Достичь такого высокого класса удалось в том числе за счет механизмов безопасности ОС «Аврора», которые были созданы с учетом реалий российского рынка и требований регуляторов.

«Мы рады, что наше сотрудничество с компанией «ИнфоТеКС» продолжается, и мы можем представить наши совместные решения широкому кругу технических специалистов, — комментирует Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа». — Кому-то из участников «Аврора» уже хорошо знакома, кто-то может получить новую полезную информацию для того, чтобы применить ее в новых проектах по построению доверенной мобильной инфраструктуры в различных компаниях и организациях».

Конференция пройдет 09 сентября 2021 г. в Москве.

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте «ИнфоТеКС» ТехноФеста .