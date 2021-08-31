Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора»

Выездные технические специалисты «Ростелеком» получили смартфоны с мобильным приложением «Цифровой монтажник» на ОС «Аврора». На первом этапе в проекте задействованы 30 филиалов, обслуживающих базовые станции сторонних операторов. На сегодняшний день более 90% нарядов на выполнение ремонтных работ и инсталляцию услуг оформляется в безбумажном онлайн-формате.

Цифровые монтажники

«Ростелеком» интегрировал устройства на базе мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» в реализацию проекта «О2О — инфраструктурный оператор для операторов». Выездные технические специалисты, которые занимаются обслуживанием объектов связи других операторов, оснащены смартфонами с мобильным приложением «Цифровой монтажник» на ОС «Аврора», что позволяет полностью автоматизировать рабочие процессы.

На первом этапе в проект вовлечены сотрудники в 30 региональных филиалах, которые обслуживают базовые станции сторонних операторов. Корпоративный смартфон сотрудника получил максимум функционала мобильного рабочего места. В результате удалось отказаться от оформления нарядов на бумаге, которые надо было получать и сдавать в офисе компании-заказчика. С помощью мобильного устройства выстраивается оптимальный маршрут движения, также контролируется наличие у сотрудника необходимых для выполнения заданий инструментов и материалов.

Выездные технические специалисты, которые занимаются обслуживанием объектов связи других операторов, оснащены смартфонами с мобильным приложением «Цифровой монтажник» на ОС «Аврора»

Теперь весь процесс стал максимально понятным и прозрачным. Мобильное приложение «Цифровой монтажник» на «Авроре» позволяет всем участникам взаимодействовать в режиме реального времени: диспетчеру — создавать онлайн-наряд на обслуживание, контролировать сроки выполнения и качество ремонтных работ; исполнителю — максимально быстро приступить к выполнению задания, формировать и отправлять заказчику отчеты с фотофиксацией результата работ, которые содержат водяные знаки с GPS-координатами и датой выполнения. Таким образом, решение позволяет выстроить сквозной процесс взаимодействия (end-to-end process) между центром управления сетью заказчика, диспетчерской службой подрядчика и техническим специалистом, который непосредственно находится на объекте и занимается обслуживанием телеком-инфраструктуры.

Оператор для операторов

В рамках проекта «O2O — инфраструктурный оператор для операторов» компания «Ростелеком» обеспечивает обслуживание и непрерывную эксплуатацию более 181 тысяч километров волоконно-оптических линий связи и более 80 тысяч базовых станций мобильной связи других операторов связи.

Мобильное приложение на операционной системе «Аврора» интегрировано с платформой «Единый цифровой монтажник», которая внедрена в блоке технической инфраструктуры «Ростелекома». Платформа автоматизирует работу всего разъездного технического персонала, в частности, уже более 90% нарядов на выполнение ремонтных работ и инсталляцию услуг оформляется в безбумажном онлайн-формате. Цифровые технологии позволили сократить время на выполнение заданий и повысить эффективность задействования специалистов.

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«Проект “Цифровой монтажник”, реализованный с применением ОС “Аврора”, обеспечил повышение эффективности производственных и бизнес-процессов “Ростелекома”. Наша компания готова к реализации аналогичных проектов на предприятиях самого широкого круга отраслей. “Аврора” — единственная российская мобильная ОС, имеет необходимые сертификаты ФСБ и ФСТЭК, что позволяет внедрять решения на ее базе на объектах критической инфраструктуры, гарантируя при этом независимость работы платформы и надежную информационную безопасность», — отметил директор проекта «Доверенная мобильная среда» компании «Ростелеком» Олег Поляков.

«У нас уже есть успешные проекты с РЖД и энергетиками по автоматизации работы выездного персонала, в частности, обходчиков путей и ремонтных бригад. Уже скоро в ходе проведения Всероссийской переписи населения будет задействовано 360 000 планшетов под управлением ОС “Аврора”. Проект “Цифровой монтажник” в “Ростелекоме” — еще одно свидетельство зрелости и эффективности отечественной операционной системы, которая позволяет создавать надежную доверенную мобильную инфраструктуру для решения самых разных бизнес-задач», — сказал коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.