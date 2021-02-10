«Открытая мобильная платформа» представила экосистему «Авроры» на «Инфофоруме-2021»

В этом году большой национальный форум информационной безопасности «Инфофорум — 2021» прошел в смешанном формате: представители регуляторов, крупных компаний промышленного и государственного секторов, руководители региональных компаний смогли посетить форум очно или же, предварительно зарегистрировавшись, получить доступ к интернет-трансляции заседаний.

Эксперты «Открытой мобильной платформы» приняли самое активное участие в мероприятии. В рамках выставочной экспозиции показывали актуальные модели мобильных устройств под управлением ОС «Аврора», что вызвало интерес посетителей, и делились опытом внедрений. А в деловой части программы, в нескольких секциях, выступил Михаил Писарев, коммерческий директор компании.

В рамках выставочной экспозиции показывали актуальные модели мобильных устройств под управлением ОС «Аврора»

В секции «Цифровая безопасность: новые вызовы» он рассказал слушателям о современных требованиях к защите информации внутри мобильных устройств и преимуществах построения доверенной мобильной инфраструктуры с использованием отечественных решений -- мобильной ОС «Аврора » и платформы управления « Аврора Центр».

Доклад «Доверенная мобильная инфраструктура «Аврора»: проверенное российское решение» в секции «Проблемы импортозамещения и перспективные технологии информационной безопасности» был посвящен опыту, накопленному «Открытой мобильной платформой» за годы разработки. Михаил Писарев акцентировал внимание на высоком уровне технологической зрелости отечественной мобильной ОС «Аврора», полнофункциональности инструментов управления мобильными устройствами. Слушатели смогли ознакомиться с планами развития не только самой ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр», но и партнерской экосистемы «Авроры», включая развитие сотрудничества с производителями мобильных устройств и разработчиками мобильных приложений.