Компания “Открытая мобильная платформа” стала лауреатом премии «HR-бренд 2020»

«Открытая мобильная платформа» стала лауреатом премии «HR-бренд 2020» — одного из самых авторитетных и престижных конкурсов среди ведущих работодателей России. Команда ОМП впервые приняла участие в конкурсе, вышла в финал и ее проект «Open Source сообщества как инструмент найма», направленный на использование ресурсов Open Source в качестве альтернативного пути привлечения разработчиков получил награду третьей степени в номинации «‎Малый бизнес».



Open Source – сообщества разработчиков продуктов с открытым исходным кодом. Оно существует вне рамок стран, компаний и корпораций и по сути является сетью профессионалов-разработчиков, разделяющих философию свободного ПО. Для восполнения дефицита опытных разработчиков, привлечения талантливых специалистов, развития HR- и IT- брендов, формирования кадрового резерва, повышения вовлеченности внутренних разработчиков компания “Открытая мобильная платформа” создает и развивает вокруг своих продуктов Open Source культуру, внося вклад в международные Open Source сообщества и создавая проекты с открытым исходным кодом.

“HR это энергия. Энергия людей, которые создают, открывают и развивают компанию, продукты и решения. Каждый новый бизнес — это своего рода энергетический взрыв, а новые люди, которые приходят в него, приносят с собой свой, уникальный заряд, позволяющий быть сильнее. Сложные времена, такие как 2020-й год, оказывают негативное влияние на эту энергетику, – комментирует Павел Эйгес, генеральный директор ОМП, – Так вот мы как компания нашли неиссякаемый источник энергии в сообществе Open Source, которое позволяет ускорять движение вперед, заряжает людей новыми идеями, добавляет мотивацию и дает быструю и позитивную оценку каждому новому достижению”.