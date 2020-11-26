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«Открытая мобильная платформа» стала лауреатом национальной премии «Приоритет 2020»

Мобильность

«Открытая мобильная платформа» победила в номинации «Информационные технологии» национальной премии «Приоритет 2020» и получила награду за создание первой отечественной мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр».

Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет» берет свое начало с 2015 года и вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ. В этом году компании смогли продемонстрировать свои достижения в повышении конкурентоспособности отечественной продукции, технологической модернизации производства и его эффективности на практике, преодоления кризисных явлений и последствий или нивелирования пандемии.

«Победа в национальной премии для нас – это признание качества не только самого продукта и его соответствия современным требованиям рынка, но и высокая оценка работы и уровня компетенций всей команды, которая создаёт ОС Аврора и платформу управления мобильными устройствами Аврора Центр. Такие победы мотивируют нас и наших партнеров на новые достижения на пути создания полного технологического стека отечественных программно-аппаратных решений для корпоративных и государственных заказчиков», — прокомментировал Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа».



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