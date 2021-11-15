Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»

Компанией «Форсайт» создан комплекс для быстрой разработки клиентских приложений для ОС «Аврора», работающих через транспортный слой «Форсайт. Мобильная платформа», которая разворачивается в инфраструктуре заказчика и легко интегрируется со всеми распространёнными информационными системами предприятий (1С, SAP, решения СЭД, CRM, ERP, СУБД на базе MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL и др.).

Например, решение компании «Форсайт» существенно упрощает разработку мобильных приложений для ОС «Аврора» для производственных задач ТОиР, управления складом, управления производством, управления работами, отчетности, реализации мобильного кабинета сотрудника.

Архитектура «Форсайт. Мобильная платформа»

«Форсайт. Мобильная платформа» – современный продукт на рынке Mobile Application Development Platform. Включен в реестр отечественного ПО.

Инструментарий «Форсайт. Мобильная платформа» содержит алгоритмы передачи больших объёмов данных, которые характерны для производственных процессов предприятий любой отрасли. Платформа позволяет упростить процесс разработки корпоративных мобильных приложений для операционной системы «Аврора», снизить материальные и временные затраты и обеспечить достаточный уровень безопасности.

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ОС «Аврора» – единственная мобильная отечественная операционная система, которая вместе с платформой управления мобильными устройствами «Аврора Центр» позволяет создавать доверенные и гибкие цифровые решения для государственных и корпоративных клиентов с учетом отраслевой специфики в соответствии с актуальными законодательными требованиями. ОС «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

«Сегодня очень важно предоставить заказчикам возможность быстро, без дополнительных расходов перейти к использованию отечественных решений, и для этого разработчики ПО должны тесно сотрудничать. Мы высоко ценим возможности и перспективы ОС «Аврора» для решения задач по мобилизации отечественных корпоративных заказчиков и планируем активно развивать наше технологическое партнерство в будущем», – отметил руководитель центра разработки мобильных решений компании «Форсайт» Олег Бачурин.

«Мы рассчитываем на то, что благодаря решению «Форсайт. Мобильная платформа» на операционной системе «Аврора» появится много новых качественных приложений, которые помогут нашим заказчикам строить доверенную мобильную комплексную инфраструктуру на стеке отечественных решений», — комментирует технический директор компании «Открытая мобильная платформа» Алексей Коган.