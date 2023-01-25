«Открытая мобильная платформа» и УЦ «Основание» протестировали работу электронной подписи на платформе Аврора

«Открытая мобильная платформа» и удостоверяющий центр «Основание» протестировали работу электронной подписи в браузере системы. Результаты показали, что квалифицированная электронная подпись физических лиц и сотрудников, выданная УЦ «Основание», может использоваться на устройствах на платформе «Аврора». Об этом CNews сообщили представители УЦ «Основание».

Развитие отечественной операционной системы очень важно в условиях политики импортозамещения и цифрового суверенитета. Решение ОС «Аврора» с применением КЭП и сертификатов УЦ «Основание» позволит российским компаниям без ущерба для бизнес-процессов перейти на использование отечественного ПО.

В соответствии с новыми правилами законодательства, с 1 сентября 2023 г. сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей должны будут задействовать в своей работе электронные подписи физических лиц. Получить такие подписи можно уже сейчас в удостоверяющем центре «Основание».

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УЦ «Основание» (АО «Аналитический центр») — это аккредитованный УЦ и доверенное лицо УЦ ФНС РФ. Обратиться за выпуском сертификата электронной подписи в УЦ «Основание» могут: физические лица, сотрудники, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Компания открыла более 280 филиалов и обособленных подразделений по всей России.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам.