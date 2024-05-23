Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу

Компания «Открытая мобильная платформа» объявила о том, что с 27 мая 2024 г. устройства от различных отечественных производителей на ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным на них магазином приложений RuStore выходят в продажу. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

В ближайших планах компании «Открытая мобильная платформа» осуществить перевод всех своих заказчиков на новое поколение ОС «Аврора 5», расширить каталог приложений на «Авроре» в официальном магазине приложений RuStore и после этого осуществить старт продаж в розницу по модели BYOTD с «Аврора 5.1».

ОС «Аврора» — отечественная мобильная операционная система, вокруг которой строится корпоративная мобильная инфраструктура, устойчивая к санкционным рискам. ОС соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации и имеет регулярно обновляемые сертификаты ФСБ и ФСТЭК. Разработка ОС «Аврора» ведется с 2016 г. российской компанией «Открытая мобильная платформа».

ОС «Аврора» пятого поколения – это зрелая система, основа для построения национальной мобильной среды. Ее ключевые особенности: новый графический интерфейс и пользовательский опыт взаимодействия как на экране смартфона, так и на большом экране планшета, специально проработанный планшетный интерфейс; зрелая платформа для интеграции с национальными ИТ-продуктами такими как национальный магазин приложений RuStore; развитые инструменты и SDK для реализации нового поколения нативных приложений экосистемы; новые механизмы безопасности для обеспечения доверия к приложениям; новое поколение устройств для офисного использования и возможности работы в режиме многозадачности офисных сотрудников.

Официальный магазин приложений даст новый импульс в развитии экосистемы, создаст площадку для компаний и индивидуальных разработчиков, готовых вносить свой вклад в развитие российской ОС.

Интересен технологический путь, который прошли вместе команды разработки RuStore и «Авроры». Наличие российской команды разработки ОС позволило интегрировать магазин приложений с системными функциями и при этом обеспечить безопасный и бесперебойный доступ для пользователей.

«С огромным интересом все ждали выхода устройств на Авроре пятого поколения, и с ее появлением, и пользователи, и разработчики обратили внимание на официальный магазин приложений RuStore на ОС «Аврора». Еще до его запуска появились новости от «Альфа-банка» о выпуске первого приложения под «Аврору 5.1», а «Одноклассники» уже загрузили свое приложение в RuStore. Экосистема ОС «Аврора» расширяется, и мы планируем, что в ближайшее время большинство приложений российских лидеров рынка станут доступны в RuStore и сформируют привычный набор приложений для пользователей устройств на «Авроре»», — сказал Александр Конин, ведущий менеджер продукта компании «Открытая мобильная платформа».

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«Аврора» — российская мобильная операционная система, которая создана для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях. Способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации. Включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Мы динамично и успешно сотрудничаем с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, задаем стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения и формируя отечественный стек технологий.

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИT-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлено более 40 тыс. приложений и игр от разработчиков из 40 стран мира.