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Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»

Компанией «Форсайт» создан комплекс для быстрой разработки клиентских приложений для ОС «Аврора», работающих через транспортный слой «Форсайт. Мобильная платформа», которая разворачивается в инфраструктуре заказчика и легко интегрируется со всеми распространенными информационными системами предприятий (1С, SAP, решения СЭД, CRM, ERP, СУБД на базе MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL и др.).

Например, решение компании «Форсайт» существенно упрощает разработку мобильных приложений для ОС №Аврора№ для производственных задач ТОиР, управления складом, управления производством, управления работами, отчетности, реализации мобильного кабинета сотрудника.

«Форсайт. Мобильная платформа» включена в реестр отечественного ПО.

Инструментарий «Форсайт. Мобильная платформа» содержит алгоритмы передачи больших объемов данных, которые характерны для производственных процессов предприятий любой отрасли. Платформа позволяет упростить процесс разработки корпоративных мобильных приложений для операционной системы «Аврора», снизить материальные и временные затраты и обеспечить достаточный уровень безопасности.

ОС «Аврора» – единственная мобильная отечественная операционная система, которая вместе с платформой управления мобильными устройствами «Аврора центр» позволяет создавать доверенные и гибкие цифровые решения для государственных и корпоративных клиентов с учетом отраслевой специфики в соответствии с актуальными законодательными требованиями. ОС «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

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