«Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора»

Первый российский КПК Aquarius NS M11 на базе ОС «Аврора» стал доступен для раннего ознакомления. Устройство и ОС, на которой он работает, включены в соответствующие реестры отечественной продукции.

Основные характеристики

«Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» разработали первое полностью отечественное мобильное устройство. КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона на российской мобильной ОС «Аврора» доступен для раннего ознакомления и предназначен для применения в компаниях и организациях, для которых критичны вопросы безопасности. Он включен в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России летом этого года. ОС «Аврора» в Едином реестре российского ПО с 2016 года, она сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

КПК Aquarius NS M11 на ОС «Аврора»

Новое устройство разработано с применением современной элементной базы, специально подобранной для обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к защищенным устройствам, работающим с конфиденциальной информацией и персональными данными. КПК Aquarius на платформе «Аврора» обеспечивает защищенный доступ к информационным системам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служит средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений.

Некоторые характеристики устройства:

Мощный 8-ми ядерный процессор ARM

Широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов, которые позволяют подключать различные периферийные устройства и обеспечивать доступ к необходимым данным

Мультисенсорный экран диагональю 6.67”

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Рыночные перспективы

«Сотрудничество компаний «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» длится более 5-ти лет, столько же времени, сколько длится проект, который привел не просто к созданию первой российской мобильной ОС «Аврора» и ее портированию на устройства, но и к масштабным внедрениям, которые в начале пути казались многим неосуществимыми, — комментирует генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес. — Самым мощным толчком для развития корпоративных мобильных технологий и отечественной микроэлектроники стал проект Всероссийской переписи населения, в которой в этом году были задействованы 260 000 планшетов «Аквариус».

КПК на ОС «Аврора» уже доступны для раннего ознакомления

«Мы видим большой интерес со стороны коммерческих и государственных организаций к нашему КПК на платформе «Аврора». Он не только создан на отечественной платформе, но и позволяет строить комплексные доверенные решения, — отметил президент и член правления «Аквариус» Владимир Степанов. — Успешный опыт реализации Всероссийской переписи населения, где были задействованы как наши устройства, так и система управления «Аврора Центр», позволяет нам масштабировать этот опыт в других организациях и проектах».

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Нужно отметить, что в рамках Всероссийской переписи населения, как и в других реализованных проектах на платформе «Аврора» в таких организациях как «Почта России», РЖД, «Интер РАО» и др., была задействована EMM-система, также разработанная компанией «Открытая мобильная платформа» – платформа «Аврора Центр». Это отдельное решение, предназначенное для управления не только устройствами с ОС «Аврора», но и c другими ОС, основанными на Linux(включая Android). Из единого центра внутри организации «Аврора Центр» ведет управление доступным пользователю функционалом устройств, удаляет данные с устройства в случае его кражи или потери и т. д. Платформа «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК России.

«За время нашего сотрудничество с компанией «Аквариус» накоплен значительный опыт в проектах. Благодаря созданию и масштабному внедрению доверенных устройств запущены как органический рост экосистемы «Аврора», так и развитие всей корпоративной мобильности, – продолжает Павел Эйгес — Отрадно видеть интерес многих наших заказчиков, которые при поддержке в том числе Минпромторга и Минцифры выводят свои ИТ-системы из зоны высоких рисков информационной безопасности и несоответствия регуляторным требованиям, сокращают зависимость от зарубежных технологий, снижая геополитические риски».