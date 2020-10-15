«Ланит» и «Открытая мобильная платформа» будут совместно продвигать ОС «Аврора»

Компании «Ланит» и «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры на базе операционной системы «Аврора» и решений «Ланит». Стороны договорились о совместных действиях, направленных на расширение круга пользователей мобильной ОС «Аврора» и устройств под ее управлением.

Для достижения общих целей в области информатизации, импортозамещения, продвижения и внедрения ОС «Аврора» и решений «Ланит» компании планируют совместные активности, обмен технологической экспертизой, участие в мероприятиях по вопросам развития российских мобильных операционных систем и др.

«Сегодня мы делаем ставку на реализацию самых перспективных отечественных технологий, опираясь на актуальные потребности наших заказчиков», — сказал директор отделения автоматизации и защиты информационных систем компании «Ланит» Алексей Сосонкин.

«Сотрудничество с компанией «Открытая мобильная платформа» позволит расширить функционал наших собственных программных продуктов, используя возможности ОС «Аврора», — прокомментировал директор департамента информационной безопасности отделения автоматизации и защиты информационных систем компании «Ланит» Виктор Минаев.

«Благодаря сотрудничеству с компанией «Ланит», мы сможем не только открыть путь к новым заказчикам, но и качественно укрепить и расширить совместную экспертизу в области построения безопасной корпоративной мобильности, — считает Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа». —Используя решения на платформе «Аврора», мы решим важные рабочие задачи в компаниях, обладающих большим штатом полевых сотрудников, и там, где необходима собственная мобильная платформа, специальные доверенные решения».