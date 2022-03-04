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«Открытая мобильная платформа» представила разработчикам UI-кит для ОС «Аврора» 4.0

Теперь у создателей приложений есть подробное руководство для проектирования нативных интерфейсов на новой платформе «Аврора».

UI Kit значительно упрощает проектирование интерфейсов приложений под мобильную операционную систему «Аврора». Дизайнеры операционной системы «Аврора» включили в набор все новые компоненты системы, стили и иконки, а также подготовили подробное руководство по проектированию красивых и удобных интерфейсов приложений для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

В руководстве описаны и визуализированы жесты, основные свойства и компоненты операционной системы, а также создано подробное руководство по их применению в дизайне и верстке с наглядными примерами корректного использования.

«В разработку нового кита большой вклад внесло сообщество разработчиков. – сказал главный дизайнер компании «Открытая мобильная платформа» Андрей Жилин. – Благодарим всех, кто предлагал улучшения. Мы внимательно относимся к отзывам и предложениями и продолжим уделять им большое внимание в дальнейшей работе над UI-китом».

«Мы активно работаем над созданием условий для развития экосистемы приложений для ОС “Аврора”, помогая нашим партнерам на всех этапах жизненного цикла их решений: от планирования и разработки до выпуска и поддержки при эксплуатации у конечных заказчиков. Постоянно совершенствуется набор средств разработки (SDK), необходимая партнерам инфраструктура, развиваются доступные для приложений API, предоставляемые операционной системой, появляется новая документация и обучающие курсы для разработчиков, расширяется сотрудничество с российскими учебными заведениями и лабораториями, растет количество компаний, выступающих в качестве возможных подрядчиков для заказной разработки. В приоритете – повышение удобства, упрощение и снижение сроков написания приложений для ОС “Аврора”», – сказал директор по развитию экосистемы «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа» Максим Пискарев.

UI Kit для ОС «Аврора» 4.0 доступен в составе документации на портале разработчиков.

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Компания «Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр».

ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

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