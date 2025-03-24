Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060

Международная технологическая компания Maibenben запустила в России игровой ноутбук X16D, разработанный специально для профессиональных геймеров и создателей контента. Оснащенный процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16-дюймовым QHD-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, X16D предлагает высокую производительность в ресурсоемких задачах, реалистичную графику и передовые технологии охлаждения. Благодаря поддержке MUX Switch, двухканальной памяти DDR5 и емкому накопителю PCIe 4.0 SSD, новинка справится с играми AAA-класса, стримингом и многозадачностью без компромиссов. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Технические характеристики Maibenben X16D

ПроцессорIntel Core i7-12850HX, 8 производительных +8 энергоэффективных ядер, 24 потока, тактовая частота до 4,8 ГГц, TDP 55–125 Вт. ГрафикаNVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 ГБ GDDR6, TGP 140 Вт (115 Вт + 25 Вт DB MAX), поддержка MUX Switch. Дисплей16,0" IPS, разрешение 2560×1600 (QHD+), частота обновления 165 Гц, яркость 500 кд/м², 100% sRGB, DC Dimming, антибликовое покрытие

Оперативная память16 ГБ DDR5 4800 МГц, поддержка расширения до 64 ГБ (2 слота SO-DIMM), двухканальный режим. Постоянная память 1 ТБ PCIe 4.0 NVMe SSD, поддержка RAID 0/1, возможность установки второго SSD M.2 2280 PCIe 4.0.

Предустановлен Linux, либо Windows 11 Home, в зависимости от комплектации.

Клавиатура: русская/английская, RGB-подсветка (одна зона), отдельный цифровой блок.

Интерфейсы 3 x USB-A 3.2 Gen1, 1 x USB-C 3.2 Gen2 (только передача данных), 1 x USB-C 3.2 Gen1 (только передача данных), 1x HDMI 2.1 (вывод изображения 4K@120 Гц, 8K@60 Гц), 1 x Mini DisplayPort (DP 1.4a), 1 x RJ45 Ethernet (1 Гбит/с), 1 x комбинированный аудиоразъем (3,5 мм)

Аудио/стереодинамики 2×2 Вт, встроенный микрофон в модуле камеры. Аккумулятор 60 Вт·ч, 5200 мА·ч.

Габариты и вес357×257×25 мм, 2,3 кг, корпус из алюминия и пластика

Максимальная производительность для игр и работы

Благодаря мощному процессору Intel Core i7-12850HX с 24 потоками и видеокарте Nvidia GeForce RTX 4060 с поддержкой технологий трассировки лучей и DLSS 4, MAIBENBEN X16D справляется как с ресурсоемкими играми, так и с профессиональными задачами, включая 3D-моделирование, рендеринг и видеомонтаж. Технология MUX Switch позволяет вручную переключаться между дискретной и интегрированной графикой для максимальной производительности в играх.

16-дюймовый экран с разрешением QHD+ (2560×1600) и частотой обновления 165 Гц обеспечивает плавное изображение и точную цветопередачу (100% sRGB). Высокая яркость 500 нит позволяет комфортно работать даже в ярко освещённых помещениях. Антибликовое покрытие и поддержка DC Dimming снижают нагрузку на глаза.

Яркий дисплей с частотой обновления 165 Гц.



Эффективное охлаждение и надежность

Корпус ноутбука выполнен из алюминия и пластика, обеспечивая баланс между прочностью и легкостью. Система охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками гарантирует стабильную работу устройства даже при максимальной нагрузке. Тепловые трубки эффективно распределяют тепло между процессором и графическим ускорителем, предотвращая перегрев.

Функциональность и удобство подключения периферии

Maibenben X16D предлагает удобное расположение портов для комфортной работы и подключения периферийных устройств. Большинство основных разъёмов, включая HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4a, RJ45 Ethernet и USB-C 3.2 Gen2, размещены на задней панели, что помогает минимизировать загромождение кабелями рабочего пространства. Это особенно удобно при использовании внешних мониторов, проводных сетевых подключений и док-станций.

Справа расположены два порта USB-A 3.2 Gen1, обеспечивающие быстрый доступ к флеш-накопителям, периферийным устройствам и другим аксессуарам. Слева – один порт USB-A 3.2 Gen1, комбинированный аудиоразъём 3,5 мм и USB-C 3.2 Gen1 для дополнительных устройств. Такой набор интерфейсов делает X16D универсальным решением для игр, работы и мультимедийных задач.

Цены в России

Модель доступна в магазине электроники и бытовой техники diMoll, а также в интернет-магазине компьютерной техники и электроники «Нотик» по рекомендованной стоимости 128,99 тыс. руб.