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Huawei начала продажи в России 27-дюймовых игровых мониторов Mateview GT

Huawei объявила о начале продаж в России игровых мониторов Mateview GT с диагональю 27 дюймов и частотой обновления кадров 165 Гц. Устройство получило изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R и способно отображать 16,7 млн цветов. Высокое качество изображения и поддержка передовых технологий делают эту модель не только привлекательной для любителей компьютерных игр, но и подходящей для работы с приложениями и контентом.

Huawei Mateview GT оснащён 2K-экраном с разрешением 2560x1440 пикселей и соотношением сторон 16:9. Монитор обладает яркостью до 350 нит при коэффициенте контрастности до 4000:1 и поддерживает расширенный динамический диапазон HDR 10. Реалистичность изображения обеспечивает широкий цветовой охват 90% DCI-P3. Индивидуальная калибровка каждого экземпляра гарантирует кинематографическую точность цветопередачи в пределах ΔE<2. Высокая частота обновления кадров 165 Гц обеспечивает плавный геймплей в динамичных сценах.

Монитор Huawei Mateview GT прошёл сертификацию Low Blue Light и Flicker Free компании TÜV Rheinland, которая подтверждает соответствие требованиям к пониженному уровню излучения синего света и отсутствие мерцания экрана на низких уровнях яркости за счёт поддержки DC Dimming. Данные технологии помогают защитить глаза от перенапряжения во время длительных игровых сессий.

Наличие специальных функций позволяет получать преимущества во время игрового процесса. Возможность управления тёмным полем помогает обнаруживать угрозы, скрытые в самых тёмных сценах, за счёт быстрой регулировки контрастности экрана. Специальная функция прицела, предназначенная для игры в шутеры от первого лица (FPS), улучшает точность стрельбы. Пятипозиционный джойстик, унаследованный от линейки продуктов GT, в сочетании с экранным меню с тёмным интерфейсом обеспечивает быстрый доступ ко всем необходимым настройкам и предлагает восемь предварительно заданных режимов работы.

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Игровой монитор Huawei Mateview GT

Huawei Mateview GT оснащается полным набором всех необходимых портов, включая один порт HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.2 и один порт для зарядки USB Type-C, что позволяет подключать к нему как ПК, так и игровые консоли. Монитор оборудован кронштейном для регулировки высоты в диапазоне до 110 мм и угла наклона в пределах от -5 до 20 градусов. Кроме того, Huawei Mateview GT можно закрепить на стене.

В открытую продажу Huawei Mateview GT с диагональю экрана 27 дюймов поступил 19 ноября 2021 г. Монитор доступен в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании по рекомендованной цене 24999 руб.

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