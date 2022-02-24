Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о завершении предварительного заказа на премиальный ноутбук Huawei MateBook 16. С 25 февраля 2022 г. ноутбуки поступят в открытую продажу в официальные магазины Huawei и магазины-партнеры компании. Huawei MateBook 16 оснащен безрамочным 2,5K-экраном с диагональю 16 дюймов, процессором AMD Ryzen 7 5800H и имеет сертификат компании TÜV Rheinland Colour Accuracy и Quick Stability, гарантирующий точность и стабильность воспроизведения цветов. Кроме того, новинка получила увеличенный тачпад со встроенной меткой Huawei Share и еще больше возможностей для подключения к смартфонам, планшетам, мониторам и другим устройствам. Об этом CNews сообщили представители Huawei.

Большой экран с точной цветопередачей

IPS-экран Huawei MateBook 16 имеет разрешение 2520х1680 при плотности пикселей 189 ppi. Благодаря узким рамкам полезная площадь достигает 90%. Защитное стекло с уровнем твердости 7H способно предотвратить появление царапин при ударах. Глубина цвета 10 бит позволяет отображать 1,07 млрд оттенков, покрывая 100% цветовой палитры sRGB. Точность и стабильность воспроизведения цветов в пределах ΔE = 1 гарантирует сертификат TÜV Rheinland Colour Accuracy и Quick Stability. Максимальная яркость экрана достигает 300 нит, а контрастность — 1500:1. Сертификат Low Blue Light и технология DC Dimming подтверждают отсутствие мерцания и эффективное снижение синей составляющей спектра подсветки, что уменьшает утомление глаз при длительной работе за ноутбуком. Для большего удобства при работе с документами и приложениями ноутбук получил соотношение сторон 3:2.

Huawei MateBook 16

Мощные компоненты для профессиональных задач

Huawei MateBook 16 построен на базе 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 5800H, максимальная частота которого составляет до 4,4ГГц. Высокоскоростной твердотельный накопитель NVMe PCIe объемом 512 ГБ и двухканальная память DDR4 3200 МГц на 16 ГБ позволяют быстро обрабатывать большие объемы информации. Обновленная интегрированная видеокарта AMD Radeon Graphics дает возможность работать с фото- и видеоконтентом. Не являясь игровым ноутбуком, Huawei MateBook 16 позволяет пользователям с комфортом играть в большинство онлайн-игр на средних и высоких настройках графики при разрешении Full HD.

За отведение тепла от ключевых компонентов отвечает обновленная система охлаждения Huawei Shark fin с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами диаметром более 75 мм, которые имеют эффективность на 30% выше при уровне шума менее 22 дБ. Для работы с ресурсоемкими задачами есть режим повышенной производительности, который активируется клавишами Fn+P и увеличивает TDP процессора до 54 Вт, что обеспечивает высокий тепловой запас.

Huawei MateBook 16 оснащен аккумулятором емкостью 84 Втч, который способен поддерживать автономную работу в режиме просмотра локального видео в формате 1080p в течение 12,5 часов. Универсальный адаптер питания мощностью 135 Вт позволяет заряжать не только ноутбук, но и другие совместимые устройства, в том числе поддерживающие технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge.

Функции и технологии для повышения комфорта и производительности

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Корпус ноутбука выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава: вес устройства — 1,99 кг при толщине 17,8 мм. Надежные шарниры позволяют открывать крышку одной рукой. Разблокировку системы обеспечивает сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Аудиосистема с двумя фронтальными динамиками мощностью по 2 Вт поддерживает объемное звучание в форматах 5.1 и 7.1. Два микрофона с интеллектуальной системой шумоподавления захватывают звук на расстоянии до пяти метров. Ноутбук обладает всеми необходимыми разъемами: двумя полнофункциональными USB Type-C для передачи видео и данных, полноразмерным HDMI 2.0, разъемом для наушников и двумя USB Type-A.

Huawei MateBook 16 получил обновленный стеклянный тачпад с увеличенной на 46% площадью, который распознает до десяти касаний одновременно. В тачпад встроена метка Huawei Share, обеспечивающая подключение смартфона к ноутбуку в одно касание. А предустановленный Huawei PC Manager позволяет беспроводным способом подключать к ноутбуку другие устройства Huawei: планшеты, мониторы и принтер.

Цены и доступность

Продажи Huawei MateBook 16 в оттенке «космический серый» стартуют 25 февраля 2022 г. Рекомендованная розничная цена составит 109 990 руб.

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О Huawei Consumer Business Group:

Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов.