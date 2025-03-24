Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России с дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 4060

Компания Maibenben запустила в России игровой ноутбук X16D, разработанный специально для профессиональных геймеров и создателей контента. Он оснащен процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 и 16-дюймовым QHD-дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Есть поддержка MUX Switch, двухканальной памяти DDR5 и накопителя PCIe 4.0 SSD. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Технические характеристики Maibenben X16D

Процессор – Intel Core i7-12850HX. Графика – Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 ГБ GDDR6, поддержка MUX Switch. Дисплей – 16,0 дюймов IPS, разрешение 2560×1600 (QHD+), частота обновления 165 Гц, яркость 500 кд/м², 100% sRGB, DC Dimming, антибликовое покрытие. Оперативная память – 16 ГБ DDR5 4800 МГц, поддержка расширения до 64 ГБ (два слота SO-DIMM), двухканальный режим). Постоянная память – 1 ТБ PCIe 4.0 NVMe SSD, поддержка RAID 0/1, возможность установки второго SSD M.2 2280 PCIe 4.0. Операционная система – предустановлен Linux либо Windows 11 Home, в зависимости от комплектации. Клавиатура – Русская/Английская, RGB-подсветка (одна зона), отдельный цифровой блок. Интерфейсы – 3 x USB-A 3.2 Gen1, 1 x USB-C 3.2 Gen2 (только передача данных), 1 x USB-C 3.2 Gen1 (только передача данных), 1x HDMI 2.1 (вывод изображения 4K@120 Гц, 8K@60 Гц), 1 x Mini DisplayPort (DP 1.4a), 1 x RJ45 Ethernet (1 Гбит/с), 1 x комбинированный аудиоразъем (3,5 мм). Аудио – стереодинамики 2×2 Вт, встроенный микрофон в модуле камеры. Аккумулятор – 60 Втч, 5200 мАч. Габариты и вес – 357×257×25 мм, 2,3 кг, корпус из алюминия и пластика.

Для игр и работы

Технология MUX Switch позволяет вручную переключаться между дискретной и интегрированной графикой для максимальной производительности в играх. Антибликовое покрытие экрана и поддержка DC Dimming снижают нагрузку на глаза.

Система охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками обеспечивает стабильную работу устройства даже при максимальной нагрузке.

Большинство основных разъемов, включая HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4a, RJ45 Ethernet и USB-C 3.2 Gen2, размещены на задней панели, что помогает минимизировать загромождение кабелями рабочего пространства. Это особенно удобно при использовании внешних мониторов, проводных сетевых подключений и док-станций.

Справа расположены два порта USB-A 3.2 Gen1, обеспечивающие быстрый доступ к флеш-накопителям, периферийным устройствам и другим аксессуарам. Слева – один порт USB-A 3.2 Gen1, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и USB-C 3.2 Gen1 для дополнительных устройств.

Цены в России

Модель доступна в магазине электроники и бытовой техники diMoll, а также в интернет-магазине компьютерной техники и электроники «Нотик» по рекомендованной стоимости 128 990 руб.