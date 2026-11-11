Pосо X8s выходит на российский рынок: 6,35 дюйма, оптический зум и 100-ваттная зарядка

Бренд Pосо объявляет о выходе серии смартфонов X8s на российский рынок. Устройства получили корпус из стекла и алюминия, дисплей диагональю 6,35 дюйма, отдельную камеру с оптическим зумом 2,5x и поддержку электронной SIM-карты. Об этом CNews сообщили представители Pосо.

Серия Pосо X8s делает акцент на удобстве использования и визуальном восприятии. Смартфоны оснащены задней панелью из стекла с изогнутой алюминиевой рамкой. Декоративный блок камер выполнен в цвет корпуса, а золотистая дуга на задней панели служит акцентным элементом. Дизайн и производственные процессы унифицированы с серией Xiaomi 17. Поверхность воспринимается как единое целое без выступающих элементов. Переход между рамкой и задней крышкой не ощущается пальцем. При ширине 71,8 мм и весе 187 г устройство удобно лежит в руке.

Модели оборудованы AMOLED-дисплеем диагональю 6,35 дюйма и разрешением 1,5K. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и пиковую яркость 3500 нит. Технология DC Dimming и три сертификата TÜV Rheinland обеспечивают защиту зрения. Компактный формат не ограничивает возможности. Смартфоны получили ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, модуль NFC, поддержку двух SIM-карт, звук высокого разрешения с Dolby Atmos и операционную систему HyperOS 3.

Пресс-служба Росо Pосо X8s выходит на российский рынок

В смартфоне установлена отдельная камера с оптическим зумом разрешением 50 Мп, диафрагмой f/2,2 и фокусным расстоянием 57 мм. Она обеспечивает приближение 2,5x без потери качества, в отличие от цифрового увеличения фрагмента основного снимка. Такое решение позволяет комфортно снимать одной рукой на расстоянии или через толпу, сохраняя стабильность кадра. Основная камера на 50 Мп с сенсором Light Fusion 800 и оптической стабилизацией дополняется 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Аппаратная платформа построена на процессоре Snapdragon 7 Gen 4, изготовленном по 4-нм техпроцессу. Доступны конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также с 12 ГБ и 512 ГБ соответственно. Аккумулятор емкостью 6330 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. Заявленное время воспроизведения видео превышает 24 часа.

Модель Pосо X8s получила поддержку технологии электронной SIM-карты. Пользователь может оставить физическую SIM-карту для основного номера и активировать второй профиль цифровым способом. Это удобно для путешествий или разделения рабочих и личных контактов без необходимости посещения салона связи.

Цена: 8 ГБ + 256 ГБ — 25,6 тыс. руб., 12 ГБ + 512 ГБ — 30,72 тыс. руб. Старт продаж: 11 ноября.