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TCL представляет игровые мониторы TCL 27P1AD и TCL 25P1AD с частотой обновления до 300 Гц

TCL, производитель потребительской электроники, представил на российском рынке новые игровые мониторы TCL 27P1AD и TCL 25P1AD. Новинки ориентированы на поклонников соревновательных игр. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Главной особенностью серии P1AD стала высокая скорость отображения изображения. Мониторы поддерживают частоту обновления 280 Гц с возможностью увеличения до 300 Гц в режиме разгона, а также время отклика до 0,5 мс (MPRT), что позволяет снизить размытие изображения в динамичных сценах.

Для более плавного игрового процесса предусмотрена поддержка технологии AMD FreeSync Premium, уменьшающей разрывы изображения и обеспечивающей стабильное отображение кадров.

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TCL

Обе модели оснащены Full-HD матрицами с яркостью до 400 нит, цветовым охватом 99% цветового пространства sRGB и 93% DCI-P3.

В модели 27P1AD используется матрица Fast IPS, а 25P1AD оснащен фирменной высокоскоростной панелью HFS Shoot, разработанной для максимально быстрого отклика в соревновательных играх.

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Мониторы серии P1AD получили набор интеллектуальных игровых функций, включающий усиление видимости темных участков изображения, интеллектуальный игровой прицел и режим снижения ослепляющих эффектов. Эти функции помогают быстрее ориентироваться в динамичных игровых сценах.

Для комфортной работы и длительных игровых сессий предусмотрены аппаратная технология снижения синего света, технология устранения мерцания и технология регулировки яркости постоянным током (DC Dimming), способствующие снижению нагрузки на глаза.

Мониторы TCL 27P1AD и TCL 25P1AD уже доступны для заказа в России. Стоимость TCL 27P1AD составляет 16 999 руб., а TCL 25P1AD — 13 999 руб. Стоимость указана на момент публикации и может изменяться в зависимости от продавца, региона, проводимых акций и наличия товара.

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