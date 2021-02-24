Главный конкурент Xiaomi создал дешевый смартфон, который «может работать полтора месяца». Видео

В линейке Realme появился смартфон Narzo 30A с батареей 6000 мАч, заменивший собой модели 10А и 20А с аккумуляторами на 5000 мАч. Смартфон относится к базовому сегменту и стоит в пределах $125 за начальную комплектацию. В России линейка Narzo пока не представлена, хотя другие смартфоны Realme российским потребителям доступны достаточно давно.

Большой аккумулятор дешевле 10 тыс. рублей

Компания Realme анонсировала новый бюджетный смартфон Narzo 30A, главная отличительная черта которого – аккумулятор повышенной емкости (6000 мАч). Мобильник относится к начальному сегменту, а начало его продаж запланировано на 5 марта 2021 г.

Одной из первых стран, в которых Narzo 30A можно будет приобрести, стала Индия. Базовая комплектация смартфона, включающая 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, оценивается там в 9000 рупий (9175 руб., $124 по курсу ЦБ на 24 февраля 2021 г.)

Старшая версия смартфона с 4/64 ГБ памяти оценивается в 10 тыс. рупий (10,2 тыс. руб., $138). Для обеих модификаций производитель предусмотрел два цвета корпуса – черный и голубой, другие оттенки пока недоступны.

Realme Narzo 30A

Realme – это бренд, созданный в 2018 г и входящий в состав группы компаний BBK. Это прямой конкурент Redmi, «дочки» Xiaomi, и смартфоны Realme продаются на российском рынке, хотя линейка Narzo на момент публикации материала в России представлена не была. На запрос CNews о возможности релиза Narzo 30A в России представители Realme не дали определенного ответа, сообщив лишь, что если смартфон появится в российской рознице, то компания оповестит об этом дополнительным анонсом.

Система питания и процессор

Аккумулятор – главное достоинство Narzo 30A. Здесь это литий-ионная АКБ емкостью 6000 мАч, которая обеспечивает, по данным Realme, 46 дней работы в режиме ожидания, 52 часа разговоров или 27 часов просмотра потокового видео. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max продержался, по данным GSM Arena, 21 час в режиме разговора и 15,3 часа в режиме показа потокового видео, имея на борту АКБ емкостью 3687 мАч. Время работы в режиме ожидания Apple не указывает.

Другой пример – Samsung Galaxy F62 с АКБ 7000 мАч, о релизе которого CNews писал в середине сентября 2021 г. Его, по данным самой Samsung, хватает на 33 часа видео или 50 часов разговоров, а бюджетный Galaxy A02 образца конца февраля 2021 г. с батареей 5000 мАч обеспечивает 16 часов воспроизведения видео или 79 часов прослушивания музыки. Максимальное время разговора в LTE-сетях – 24 часа. Время работы своих смартфонов в режиме ожидания Samsung не приводит.

Смартфон Narzo 30A поддерживает 18-ваттную быструю зарядку по современному интерфейсу USB-C. В комплекте поставки есть зарядное устройство аналогичной мощности (9В, 2А).

Собран новый смартфон Realme на процессоре Helio G85 тайваньской MediaTek. Этому чипу почти год – его анонс состоялся в мае 2020 г., и в число смартфонов на его основе входит доступный в России Xiaomi Redmi Note 9.

Helio G85 – это 12-нанометровый 8-ядерный процессор, в котором лишь два ядра высокопроизводительные, тогда как остальные шесть – энергоэффективные. Первые – это Cortex A75 на частоте до 2 ГГц, а вторые – Cortex A55 (1,8 ГГц). В его составе также есть видеокарта Mali G52 MC2 с тактовой частотой 1 ГГц.

Дисплей и дизайн в стиле Google Pixel

Realme Narzo 30A упакован в пластиковый корпус, по дизайну напоминающий Google Pixel первого поколения (2016 г.) – в нем тоже используются две различные текстуры задней панели. А вот дизайн камеры Narzo 30A достался от Pixel четвертого поколения, вышедшего осенью 2019 г.

Google Pixel первого (слева) и четвертого поколений

Экран Narzo 30A выполнен на базе матрицы IPS с разрешением HD+ или 1600х720 точек. Он имеет стандартную для подавляющего большинства современных бюджетных смартфонов толщину рамок и размер нижнего «подбородка» и обычное соотношение сторон 20:9, но отличается повышенной до 570 нит яркостью. Дисплей занимает 88,7% лицевой панели и, как и все IPS, характеризуется почти 180-углами обзора по вертикали и горизонтали.

Неразбериха с фотокамерами

В смартфоне Realme Narzo 30A, если судить по официальным изображениям, есть четыре фотомодуля – один фронтальный и три в основном блоке камер. Однако производитель раскрывает характеристики лишь двух из них, и на запрос CNews о возможностях оставшихся его представители на момент публикации материала ответить не смогли.

Сенсоров в основной камере смартфона совершенно определенно три

Фронтальная камера смартфона – это 8-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/2,0, а базовый сенсор основной камеры получил разрешение 13 Мп и диафрагму f/2,2. Дополнительный сенсор, по информации портала Fonearena, монохромный и имеет 2-мегапиксельное разрешение (f/2,4).

Прочие спецификации

В Realme Narzo 30A, при наличии порта USB-C, сохранен классический мини-джек под проводные наушники. Смартфон поддерживает две SIM-карты, плюс в нем есть отдельный лоток под карты microSD до 256 ГБ.

Сравнение Realme Narzo 30A с предшествующими моделями

В наличии модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4 и 5 ГГц), ресиверы GPS и ГЛОНАСС, FM-приемник и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

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Весит новый Narzo 30A в пределах 207 граммов при габаритах 165х76х10 мм. Он пришел на смену моделям Narzo 10A и 20А, вышедшим в последних числах июля 2020 г. и в конце сентября 2020 г. соответственно.