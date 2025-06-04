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MWS GPT теперь поддерживает все популярные Open Source LLM «из коробки» с мультиагентными и low-code-возможностями

MTS Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о расширении функционала облачной B2B-платформы для работы с искусственным интеллектом. Теперь в MWS GPT доступно более 40 различных моделей, в том числе ведущие Open Source LLM разных размеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Увеличение числа доступных LLM предоставляет клиентам доступ к единой среде для сравнения и тестирования моделей, что ускоряет внедрение ИИ в бизнес-процессы. Теперь компании могут сразу оценить, какая модель лучше справляется с конкретными кейсами: анализом документации, генерацией отчетов, поддержкой клиентов или автоматизацией рутинных операций.

Модели преобразования речи в текст позволяют создавать голосовых ассистентов, автоматизировать расшифровку аудио и получать разговорную аналитику.

Одно из ключевых нововведений – поддержка мультиагентных архитектур в low-code-конструкторе, что открывает возможности для автоматизации многозадачных сценариев. Пользователи могут настраивать сложные сценарии, где один агент-оркестратор управляет несколькими узкоспециализированными помощниками, каждый из которых выполняет свою функцию с помощью подключенных инструментов.

Кроме того, в ChatUI появился RAG (от англ. Retrieval-Augmented Generation, это метод в области искусственного интеллекта, который совмещает генеративные модели с механизмами поиска по внешним источникам данных) и Vision (это способность модели понимать и обрабатывать изображения, а не только текст). Теперь пользователи могут загружать документы и изображения, а ИИ будет анализировать их содержимое и делать выжимки из длинных текстов, отвечать на вопросы по инструкциям или описывать графические материалы.

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«Мы видим, как бизнес все активнее внедряет генеративный ИИ, но многие компании сталкиваются с проблемой выбора подходящей модели и сложностью интеграции. С обновлением MWS GPT мы даем клиентам готовый инструмент с широким выбором LLM, мультиагентными возможностями и простой low-code-разработкой. Теперь не нужно тратить месяцы на тесты и кастомизацию — можно сразу развертывать ИИ-ассистентов, голосовые интерфейсы и сложные автоматизированные workflows, экономя время и ресурсы», – сказал генеральный директор MWS Павел Воронин.

Сейчас на платформе ограниченному количеству клиентов доступен FineTune – дополнительное обучение предварительно обученной языковой модели на специфическом наборе данных, чтобы адаптировать ее под конкретные задачи пользователя или улучшить качество работы в конкретной области, в дальнейшем он будет доступен всем. В ближайшее время также появится функционал по работе с изображениями.

Платформа MWS GPT доступна как в облаке (с масштабированием на GPU-инфраструктуре MWS), так и on-premise. Специалисты MWS обеспечивают полное сопровождение при развертывании платформы.

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