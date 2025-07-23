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Mymeet.ai назвал ключевые драйверы развития ИИ в России

По оценке генерального директора Mymeet.ai Федора Жилкина, в течение ближайших десяти лет до 70% всех прикладных решений на базе искусственного интеллекта в России будут внедряться в сферах государственного управления, здравоохранения и образования. Эти направления демонстрируют высокий уровень цифровой зрелости и заинтересованы в оптимизации процессов с помощью интеллектуальных технологий. Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

В компании отмечают, что ключевыми драйверами внедрения ИИ становятся автоматизация рутинных задач, повышение качества обслуживания граждан, поддержка управленческих решений, а также развитие персонализированных подходов — в диагностике, обучении и управлении знаниями. Особенно заметен рост интереса к системам поддержки клинических решений, адаптивному обучению и цифровым платформам в образовании.

«Сегодня ИИ активно развивается в прикладной бизнес-среде — от клиентского сервиса и логистики до HR и IT-процессов. Но именно государственные, медицинские и образовательные проекты формируют устойчивый и масштабный спрос. В ряде случаев они становятся первыми примерами системного внедрения ИИ в стране. По нашим оценкам, до 60–70% прикладных решений и ИИ-инфраструктуры будет развернуто именно в этих сферах», — сказал Жилкин.

Он отметил, что дальнейшее развитие рынка ИИ будет зависеть от готовности нормативной базы, уровня цифровой зрелости и наличия кадров, а также от практических сценариев применения, где важны прозрачность, объяснимость и эффективность.

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Бизнес

Значительный вклад в развитие ИИ вносят и частные технологические экосистемы — «Яндекс», Сбербанк, Ozon, Wildberries. Эти компании инвестируют в генеративные модели, голосовые интерфейсы, рекомендательные системы и интеллектуальную логистику. Они формируют спрос на ИИ-инфраструктуру и способствуют развитию внутренней экспертизы.

В Mymeet.ai подчеркивают, что устойчивое развитие искусственного интеллекта в России возможно только при синергии государства и бизнеса, с акцентом на практическую пользу, технологическую независимость и подготовку профессиональных кадров.

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