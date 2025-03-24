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В общественном транспорте Луганска внедрили безналичную оплату проезда через терминалы «Сбера»

В январе 2025 г. администрация Луганска в рамках модернизации системы общественного транспорта приняла решение о внедрении эквайринга на маршрутах столицы. Сбербанк выступил партнёром в реализации данного проекта. На сегодня уже 70% общественного транспорта Луганска оборудовано современными платёжными терминалами, позволяющими пассажирам оплачивать проезд быстро и удобно.

Луганчане могут воспользоваться банковскими картами, смартфонами или любыми другими устройствами с функцией бесконтактной оплаты, чтобы мгновенно оплатить проезд прямо при входе.

Проект помогает сделать передвижение на общественном транспорте удобнее и комфортнее, а также стимулирует использование безналичной оплаты. Водители тоже оценили преимущества терминалов в транспорте. Теперь они могут не отвлекаться на прием наличных.

Сервисом можно воспользоваться на основных маршрутах городского транспорта Луганска: 137(А/Б), 106, 107, 117, 118, 119, 122, 126, 128, 129, 133, 140, 138, 141, 152, 170, 150, 151, 183, 136, а также по всем маршрутам МУП «Луганскгортранс»: 104, 104А, 110(А/Б), 115, 135, 155, 167, 197, 231.

Александр Колонцов, управляющий Луганским отделением «Сбера», сказал: «Для нас важно улучшать жизнь горожан с помощью простых и удобных финансовых сервисов. Установка эквайринговых терминалов в общественном транспорте города — это важное обновление, которое делает поездки быстрее и проще. Достаточно приложить карту или телефон к терминалу, и оплата произойдет мгновенно. В дальнейших планах у нас обеспечение терминалами и остального автопарка, в том числе в других городах Республики».

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