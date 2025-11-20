В «Счастье» и другие новостройки Тюмени пришел гигабит от МТС

МТС запустила сеть высокоскоростного домашнего интернета в семи новых жилых комплексах Тюмени. Более 4000 семей в разных частях города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители новых ЖК «Скандия Комарово парк», Life Residence, «Счастье», «Ситион», «О два», «Да. Квартал «Централь» и Uno. Подключение к высокоскоростному интернету позволит тюменцам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

Жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, играть в «тяжелые» онлайн-игры, удаленно учиться и работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«Тюмень – город с динамичной застройкой, о чем свидетельствует активное строительство новых жилых кварталов с комфортной инфраструктурой. Жителями новостроек преимущественно становятся молодые семьи, для которых важны цифровые коммуникации, безопасность квартир. Учитывая то, что в таких домах зачастую число используемых смартфонов, ноутбуков и других гаджетов превышает количество жильцов, мы активно расширяем гигабитную сеть, чтобы закрыть цифровые потребности горожан. Так, с начала года мы обеспечили доступом в интернет около 20 тыс. семей в новых ЖК в разных частях города, и дальше эта цифра будет только расти», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее компания обеспечила доступом к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с более 90 новых жилых комплексов - «Меридиан-Юг», «Да. Квартал «Республика», «Ново Комарово», «Гранд-Квартал», «Квартал на Московском», «Сердце Сибири», «Преображенский на Московском», «Ново-Патрушево», «Скандия. В Комарово» и др.