«Эталон» зарегистрировала общий журнал работ через собственную цифровую систему

Федеральная финансово-строительная группа «Эталон» стала первым девелопером в России, официально зарегистрировавшим общий журнал работ (ОЖР) в цифровом виде через собственную информационную систему «Contrust.Исполнительная документация». Это важный шаг в цифровой трансформации компании: теперь электронный обмен документами с государственным строительным надзором (ГСН) доступен в 22 регионах страны. После внедрения системы на всех строящихся объектах группы «Эталон» совокупный экономический эффект составит около 1 млрд руб. ежегодно.

Общий журнал работ (ОЖР) – это один из ключевых документов на стройке, где фиксируют ход работ, соблюдение проектных решений и все значимые события. Его регистрация в ГСН – не просто формальность, а официальное подтверждение, что объект готов к строительству.

«Эталон» зарегистрировал в службе ГСН по Новосибирску общий журнал работ в формате XML для восьми объектов строительства первой очереди жилого комплекса «Счастье в Кольцово». Вся процедура прошла через «Contrust.Исполнительная документация» – систему, разработанную «Эталоном».

Дмитрий Трусов, вице-президент по информационным технологиям группы «Эталон», сказал: «Это один из важнейших цифровых проектов компании. Мы доказали, что собственная ИТ-платформа – не просто удобный инструмент, а полноценное связующее звено между заказчиком, генподрядчиком и государством. Внедрение системы стало возможным благодаря глубокой интеграции в реальные производственные процессы и серьезной технологической базе. По значимости это сравнимо с электронным документооборотом: решение затрагивает почти всех участников девелоперского цикла и помогает масштабировать бизнес».

Теперь все исполнительные документы – ОЖР, журнал входного контроля, акты освидетельствования скрытых работ (АОСР), акты освидетельствования ответственных конструкций (АООК), исполнительные схемы, протоколы испытаний, документы о качестве, приказы и другие – будут создаваться, подписываться и передаваться в надзорные органы онлайн. Это решение не просто избавляет от необходимости собирать и хранить тысячи листов бумаги (общий объем бумажных документов по одному объекту может занимать грузовую «газель»), но и радикально ускоряет процессы.

Например, если раньше подготовка одного комплекта АООК в бумаге занимала больше часа чистого рабочего времени, то теперь, в системе «Contrust.Исполнительная документация», – всего 9 минут. Таким образом, производительность труда выросла в 5-7 раз. По расчетам «Эталона», на формировании комплектов АОСР и АООК только на проекте «Счастье в Кольцово» компания будет экономить до 3,5 млн рублей в год на каждом объекте в активной фазе строительства.

Кроме того, сбор и передача документации в цифровом виде в ГСН и управляющие компании теперь будет занимать минуты вместо дней и даже недель, как это было при бумажном обмене. Ведение исполнительной документации в цифре также обеспечивает полную прозрачность: руководитель в любой момент может проверить статус документов по объекту или подрядчику.

Олег Беспалов, начальник участка «СУ-267» (входит в группу «Эталон»), сказал: «Раньше мы вручную проверяли документацию у подрядчиков на месте. Сейчас просто открываем систему – все видно в режиме онлайн, можно быстро найти проблемы и решить их».

«Contrust.Исполнительная документация» повышает эффективность процессов по всему девелоперскому контуру. По оценкам группы «Эталон», совокупный экономический эффект от внедрения системы для одного дома площадью 6,5 тыс. кв. м может достигать 20 млн рублей за весь цикл строительства. А применение системы на всех проектах «Эталона» обеспечит совокупный экономический эффект около 1 млрд руб. в год.

В цифровой обмен с ГСН также вовлечены система «Акцент-Стройнадзор», используемая государственными органами, и интеграционная шина BuildBus, обеспечивающая передачу данных между системами.

Дмитрий Какаев, генеральный директор «Универо» (шина BuildBus), сказал: «Это первый случай в России, когда цифровой общий журнал работ, подготовленный и подписанный во внутренней информационной системе девелопера, был успешно передан в ГСН через шину BuildBus».

Группа «Эталон» последовательно развивает экосистему цифровых решений. В компании уже внедрены ИТ-инструменты для управления проектной, рабочей, исполнительной документацией, масштабируется цифровизация строительного контроля и т.д. «Contrust.Исполнительная документация» – важная часть этой системы: она обеспечивает непрерывность данных от исходных задач до приемки работ.

Алексей Зубков, директор службы развития продуктов для инвестиционно-строительных проектов группы «Эталон», сказал: «Наша задача – в цифре связать план, контроль и факт. Важно, чтобы все участники стройки работали с едиными данными. Это ускоряет формирование документов для приемки и оплаты. Только тогда исполнительная документация станет частью культуры строительства, которая экономит время, а не отнимает его».

В планах компании – первая в стране плановая проверка ГСН полностью в цифровом виде, расширение цифрового взаимодействия с надзорными органами на другие регионы, а также укрепление связей между сметными, плановыми и фактическими данными.