Аналитики выяснили, что создает россиянам новогоднее настроение

Аналитики холдинга «ON Медиа» (ранее – МТС Медиа) провели исследование и выяснили, что создает новогоднее настроение у россиян, что может его испортить, и какие привычки, фильмы и музыка сопровождают праздник. Об этом CNews сообщили представители «ON Медиа».

В топ-3 главных символов Нового года для россиян вошли украшенные улицы и витрины (45%), новогодняя елка дома (44%) и снег с зимней погодой (40%). Для аудитории от 25 до 34 лет важную роль также играют новогодние фильмы (42%), а среди респондентов от 25 до 44 лет – праздничная еда, такая как оливье, мандарины и селедка под шубой (39%).

Треть опрошенных признались, что ощущают новогоднее настроение только в последние дни декабря. Женщины (30%) начинают ощущать праздник раньше – в середине месяца.

Почти половина респондентов (46%) назвали главным источником праздничного настроения время с семьей и близкими. Еще 27% находят новогоднее настроение в праздничной атмосфере повсюду.

Омрачить праздничное настроение могут финансовые трудности (30%) и плохая погода (20%). Финансовые сложности чаще отмечают респонденты 35–44 лет (40%), а плохую погоду – старшее поколение (55–65 лет).

В топ-5 фильмов и мультфильмов, создающих атмосферу Нового года, вошли четыре отечественных и один зарубежный: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (54%), «Один дома» (28%), у «Чародеев» и «Карнавальной ночи» по 23%, у мультипликационного «Падал прошлогодний снег» – 19%. Женщины чаще всего отдавали предпочтение «Карнавальной ночи» (27% против 19% у мужчин).

По данным онлайн-кинотеатра «Кион», в конце года растет интерес к мелодрамам (+113%), фантастике (+36%), приключениям (+17%) и комедиям (+11%). В предновогодние дни зрители онлайн-кинотеатра чаще пересматривают оригинальные сериалы и фильмы: мистический триллер «Бар “Один звонок”», детектив «Дорогой Вилли», мелодрама «Близкое счастье» и комедия «Совсем ошалели». Из классики популярны «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Один дома».

Саундтреки к привычным новогодним кинолентам моментально переносят в атмосферу праздника 23% опрошенных, а песня «В лесу родилась елочка» вызывает праздничные чувства у 19%. Популярный иностранный трек «Last Christmas» для россиян оказался менее «магическим». Сервис КИОН Музыка отмечает рост проигрываний тематического микса «Вечеринка» на 51%. В топ-10 популярных треков вошли композиции Little, Galibri & Mavik, Тайпан, Melisa, Татьяна Куртукова, Артем Тото, Filatov & Karas, Zivert и другие.

Проведенный в ноябре опрос «ON Медиа» показал, что россияне назвали песню «Матушка» Татьяны Куртуковой песней-символом 2025 г. Опрошенные также назвали «Кукушку» группы «Кино» и «Поезда» от Жени Трофимова и «Комнаты культуры». В топ российских мужчин вошел трек Мити Фомина «Все будет хорошо».

