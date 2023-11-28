Искусственный интеллект вгоняет мир в нищету. Работа у людей останется, но платить за нее будут копейки

Массовое распространение искусственного интеллекта, вопреки ранее озвученным прогнозам, если и повлияет на количество рабочих мест, то незначительно. Намного сильнее пострадает зарплата людей – платить им из-за повсеместной ориентации на ИИ начнут ощутимо меньше.

Время работать за еду

Искусственный интеллект (ИИ), развитие и распространение которого идут семимильными шагами во всем мире, вот-вот начнет угрожать доходам людей. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на исследование Европейского центрального банка, повсеместное внедрение ИИ приведет к падению зарплат сотрудников многих компаний. При этом рабочих мест, в целом, ощутимо меньше не станет, говорится в исследовании. Авторы исследовали не только ИТ-сферу, но и весь остальной рынок труда.

Основные риски цифровизация на основе искусственного интеллекта несет для молодых специалистов, утверждают авторы прогноза. Также, по их мнению, в числе первых пострадают и высококвалифицированные сотрудники. Работники среднего уровня, уже получившие определенный багаж знаний и опыта, но еще не развившиеся настолько, чтобы относиться к «сеньорам», влияние искусственного интеллекта на их кошелек не испытают. В ноябре 2023 г. Глава «Тинькофф» Станислав Близнюк отметил, что мир заполонили ИТ-шники посредственного уровня – немного более опытные, чем «джуны», но не желающие развиваться дальше.

Опытные работники нужны всегда

Результаты исследования Европейского центрального банка основываются на статистике 16 европейских государств. Аналитики рассматривали, основном, те сферы деятельности, в которых искусственный интеллект распространяется и внедряется активнее всего.

Фото: ФНС России Аналитики уверены, что работы у отдела кадров меньше не станет. Но современные реалии говорят об обратном - из-за ИИ увольнения становятся массовыми

В отчете об исследовании может содержаться противоречие. Сначала его авторы утверждают, ИИ не повлияет на зарплаты молодых специалистов, затем говорят, что угроза висит не только над работниками высокой квалификации, но и низкой. При этом они настаивают, что топовые сотрудники, даже несмотря на засилье ИИ, по-прежнему будут в цене.

Работодатели изо всех сил пытаются найти квалифицированную рабочую силу, несмотря на экономическую рецессию, пишет Reuters. Она началась весной 2022 г. и уже привела к массовым увольнениям в крупнейших ИТ-компаниях мира – в Microsoft, Amazon, Intel и пр.

Счастье будет недолгим

Количество вакансий «сеньоров» по мере распространения ИИ перманентно увеличиваются, подметили авторы документа. В то же время они говорят, что высококвалифицированные работники совсем не пострадают в финансовом плане от внедрения искусственного интеллекта. Напротив, аналитики констатировали тот факт, что некоторое «слегка негативное» (slightly negative impacts) влияние ИИ на их уровень дохода наблюдается уже сейчас.

Более того, в будущем это влияние может усиливаться, однако аналитики не приводят прогнозов ни по срокам, ни по силе воздействия ИИ на зарплату «сеньоров».

«Технологии с использованием искусственного интеллекта продолжают разрабатываться и внедряться, – говорится в исследовании. – Большую часть их влияния на занятость и заработную плату – и, следовательно, на экономический рост и равенство – еще предстоит увидеть».

Авторы документа подчеркивают, что цифровизация и раньше влияла на людей трудоспособного возраста. В частности, компьютеризация «относительную долю занятости работников средней квалификации, что привело к «поляризации» – преобладанию молодых и высококвалифицированных специалистов.

И все-таки людей уволят

Результаты исследования ЕЦБ и связанные с ним прогнозы едва ли имеют 100-процентное отношение к реальности по части сохранения рабочих мест на фоне внедрения ИИ. Уже сейчас люди по всему миру лишаются работы – например, в обозримом будущем искусственный интеллект может оставить без средств существования миллионы индийских программистов.

Работники колл-центров тоже не защищены. Компании все активнее внедряют многочисленные чат-боты, и на их фоне выделяется пример Duukan – стартапа, предоставляющего услуги аутсорсингового колл-центра. Летом 2023 г. CNews писал, что владелец стартапа уволил 90% персонала, заменив их искусственным интеллектом, после чего констатировал взрывной рост показателей своей компании.

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Бизнес не пошел – побежал в гору, притом настолько быстро, что к осени 2023 г. основатель Duukan уволил оставшихся сотрудников. Отныне пользователи общаются исключительно с чат-ботом, что позволило Duukan сократить время ожидания ответа на звонок и решения проблемы звонящего. Сама компания разом лишила себя крупной статьи операционных расходов – необходимости выплачивать работникам зарплаты. По подсчетам основателя Duukan, чат-бот на базе искусственного интеллекта обходится ему в 100 раз дешевле.

ИИ способен заменить собой и дизайнеров на пару с художниками. В мире становится все больше нейросетей, создающих изображения по простому текстовому запросу. Подобные сервисы существуют и в России – их развивают, в числе прочих, Сбербанк и «Яндекс». Офисные клерки тоже могут остаться без работы – искусственный интеллект, по мнению руководства IBM, вполне справится с выполнением их обязанностей. Компания намерена уволить в пределах 8000 или около 30% сотрудников своего бэк-офиса в течение пяти лет и заменить каждого из них на ИИ.