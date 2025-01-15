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Транспорт Автомобилестроение кроссовер



15.01.2025 В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25% 1
10.01.2025 Автомобили Omoda и Jaecoo доступны на «Яндекс.Маркете» 1
10.12.2024 Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца 1
04.12.2024 Москва — Владивосток: во сколько обойдется автопутешествие через всю Россию 1
28.11.2024 Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам 1
02.11.2024 «Ситидрайв» выведет на линию еще 1 200 автомобилей Belgee X50 1
10.09.2024 В «Яндекс Драйве» теперь можно арендовать премиальные кроссоверы AITO SERES 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
13.08.2024 «Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta 1
14.05.2024 «Авто.ру» запустил онлайн-покупку новых автомобилей 1
26.02.2024 Три модели BAIC получили русификацию 1
24.01.2024 Voyah запустил сервис проверки действия официальной гарантии по VIN 1
08.12.2023 Evolute анонсировала новый семиместный кроссовер-гибрид 1
15.11.2023 У россиян начали удаленно отбирать автомобили из-за санкций. Машины программно блокируют и превращаются в «недвижимость» 1
13.06.2023 10 главных мифов об электромобилях 1
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro 1
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 1
18.11.2022 Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена 1
31.10.2022 «Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1
10.10.2022 Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год 1
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге 1
26.04.2022 Власти потребовали установить зарядки для электромобилей на каждой российской парковке 1
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 1
04.03.2022 Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества 1
11.01.2022 Можно ли зарегистрировать в ГИБДД автомобиль, который меняет цвет? 1
24.12.2021 Belkacar и Haval объявили о начале сотрудничества 1
23.12.2021 В России появится отечественный электрический кроссовер. Его выпустит гигантский военный концерн 1
22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1
10.08.2021 Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей 1
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
01.02.2021 «Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
16.11.2020 Jaguar Land Rover создает умную городскую систему для тестирования автономных транспортных средств 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео 1

Публикаций - 80, упоминаний - 80

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

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X Corp - Twitter 2845 3
Fort Telecom - Форт-Телеком 40 3
Rover - RoverComputers 414 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Cisco Systems 5114 1
Apple Inc 12100 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Seagate Technology 738 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Canon 1397 1
Red Hat 1305 1
Sony 6544 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Logitech 421 1
Цифра ГК 2426 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Pioneer Corporation 423 1
Google LLC 11775 1
IT Vison 15 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
МКД 56 1
IT Vision 23 1
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Ford 411 5
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Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 3
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Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 8 3
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
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