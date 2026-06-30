Realme представляет в России смартфон C100x с батареей 8000 мАч

Realme объявляет о старте продаж в России смартфона Realme C100x с аккумулятором 8000 мАч в ценовом сегменте до 20000 руб. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Толщина корпуса составляет около 8,78 мм, а вес — 219 граммов.. Зарядка мощностью 45 Вт быстро возвращает устройство в строй: всего 5 минут у розетки достаточно для примерно 4 часов звонков. Технология Titan Long-Lasting Battery рассчитана на 1600 циклов зарядки — это около семи лет службы с сохранением не менее 80% емкости. А функция реверсивной зарядки превращает C100x в полноценный повербанк для наушников, часов или смартфона друзей.

Realme C100x оснащен IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Экран использует честный DC-Dimming без мерцания, что бережет глаза при работе в темноте.

За производительность отвечает процессор Unisoc T7250 в связке с технологией динамического расширения оперативной памяти (до +8 ГБ вдобавок к физической ОЗУ).

Несмотря на тонкий корпус, внутри C100x скрыта многоуровневая система защиты ArmorShell: выступающие рамки экрана, внутренние амортизирующие элементы и усиленное стекло. Смартфон прошел испытания на падение с высоты 2 метров на твердую поверхность и соответствует военному стандарту надежности MIL-STD 810H.

Степень защиты IP64 оберегает устройство от пыли и брызг. Технология Wet Hand Touch 2.0 позволяет работать с экраном мокрыми руками и под дождем, а функция Speaker Cleaner выталкивает лишнюю воду из динамика звуком.

Слот для карт microSDXC позволяет расширить хранилище для фотографий, музыки, видео и рабочих файлов без переплаты за старшие версии памяти, а классический 3,5-мм разъем для наушников дает возможность слушать любимые треки и подкасты в дороге без переходников и зависимости от заряда беспроводных гарнитур.

C100x работает под управлением новой оболочки Realme UI 7.0 на базе Android 16 с полным набором ИИ-функций. Основная камера получила модуль 50 МП, фронтальная — 5 МП.

Специальный ИИ-режим «На улице» (AI Outdoor Mode) автоматически адаптирует яркость, контрастность и плавность интерфейса при выходе на улицу, а обновленная архитектура антенн с ИИ-алгоритмами усиливает сигнал в лесу, на подземных парковках и в местах большого скопления людей — скорость сети на улице возрастает до 22%, а стабильность видеозвонков улучшается до 30%. Громкий режим UltraBoom поднимает звук до 300% (до 82 дБ), чтобы не пропустить звонок даже в шумной обстановке.

C100x доступен в двух цветах: золотой (Golden Coast) и синий (Deepblue Tide). Realme C100x поступает в продажу в России 30 июня 2026 г. по рекомендованной розничной цене: 16 999 руб. за версию 4+128 ГБ; 18 999 руб. за версию 4+256 ГБ.