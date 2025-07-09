Realme C71 поступил в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж Realme C71 в России. Смартфон оснащен батареей объемом 6300 мАч — часа быстрой зарядки мощностью 45 Вт хватит на два дня использования. Realme C71 получил 6.67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, технологию защиты глаз пользователя и защиту ArmorShellTM. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Аккумулятор емкостью 6300 мАч обеспечивает Realme C71 работу до двух суток без подзарядки, а в режиме ожидания — до 32 дней.

Смартфон поставляется в комплекте с зарядным устройством мощностью 45 Вт, которое способно зарядить смартфон на 50% за 36 минут, а полностью – за полтора часа. Кроме того, смартфон поддерживает обратную зарядку, благодаря чему его можно использовать в качестве внешнего аккумулятора.

Realme C71 оснащен дисплеем 6,67 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Яркость – до 725 нит, цветопередача – 16,7 млн оттенков.

По умолчанию экран работает в интеллектуальном режиме автоопределения частоты обновления, обеспечивая баланс между плавностью и энергосбережением. При желании можно вручную включить постоянные 120 Гц в настройках. Кроме того, смартфон оснащен технологией защиты зрения, которая помогает снизить нагрузку на глаза при длительном использовании.

Realme C71 оснащен 8-ядерным процессором Unisoc T7250. Чипсет набирает 280 тыс. баллов в популярном тесте на производительность AnTuTu.

Смартфон получил 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти с поддержкой технологии динамического расширения RAM — объем ОЗУ можно увеличить до 24 ГБ за счет встроенной памяти устройства. Для хранения данных предусмотрены до 256 ГБ встроенной памяти, а также слот для накопителя формата microSD.

В Realme C71 была интегрирована проверенная временем технология ArmorShell, повышающая надежность устройства. Она подразумевает под собой особую конструкцию, которая состоит из трех элементов: усиленные углы корпуса с подъемом 0,23 мм для защиты экрана при падении, внутренняя амортизирующая структура с пенопластовой подкладкой, смягчающая удары в районе ключевых компонентов, а также усиленное стекло экрана с повышенным содержанием лития, алюминия и бора.

Внутренний алюминиевый каркас дополнительно укрепляет корпус, делая его устойчивым к скручиванию и сжатию. Благодаря этому устройство без последствий переживает падение с высоты до 1,5 метров на сталь, мрамор или дерево.

Realme C71 имеет пылевлагозащиту по стандарту IP64. После контакта с водой функция SonicWave Ejection активирует вибрацию динамика смартфона на определенной частоте, выталкивая попавшую в него воду и восстанавливая работу звука. Управление функцией интегрировано в интерфейс Realme UI.

Еще одной особенностью стал интерактивный элемент Pulse Light, ранее представленный в модели Realme 14 5G. В нижней части блока камер расположено световое кольцо, которое пульсирует, реагируя на различные действия. Он откликается, например, на уведомления, зарядку, съемку и воспроизведение музыки. При этом подсветку теперь можно дополнительно персонализировать, выбрав один из нескольких режимов и цветов.

Realme C71 доступен в белом, фиолетовом и зеленом цветах. Смартфон можно приобрести во всех магазинах партнеров Realme.

Realme C71 в конфигурации 6+128 ГБ доступен по цене от 10 999 руб. Realme C71 в конфигурации 8+128 ГБ доступен по цене от 12 999 руб. Realme C71 в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 13 999 руб.