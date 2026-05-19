«М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G

«М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G. Смартфон объединил в себе систему из двух ИИ-камер по 50 МП, селфи-зеркало и аккумулятор емкостью 7000 мАч. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Основная камера – на базе сенсора Sony IMX852 с разрешением 50 МП, диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией и автофокусом.

Главной инновацией смартфона стало селфи-зеркало, интегрированное прямо в блок основных камер. Оно позволяет пользователям видеть себя в реальном времени при съемке на тыльный объектив, а кольцевая вспышка Aura Ring обеспечивает мягкое и равномерное освещение.

Realme 16 5G получил горизонтальный блок камер в стиле флагманов. Смартфон не раскачивается на ровной поверхности, а при горизонтальном хвате во время игр или просмотра видео обеспечивает комфорт без перевеса.

Realme 16 5G оснащен аккумулятором на 7000 мАч. Инженерам удалось разместить емкую батарею в корпусе весом 183 грамма и толщиной 8,1 мм. Этого удалось достичь благодаря улучшенной компоновке внутренних элементов AirCraft и графитовой батарее с высокой плотностью энергии. Спереди аппарат украшает 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, тонкими нижними рамками (2,23 мм) и пиковой яркостью в 4200 нит.

Интеллектуальные алгоритмы управления питанием берегут ресурс аккумулятора, гарантируя сохранение не менее 80% первоначальной емкости даже после 1600 циклов зарядки (около шести лет использования). Фирменная быстрая зарядка мощностью 60 Вт способна восполнить до 50% энергии всего за 30 минут, а полная зарядка занимает 74 минуты.

Для активных геймеров предусмотрена обходная зарядка, подающая питание напрямую на материнскую плату в обход батареи для снижения нагрева, а функция реверсивной зарядки позволяет использовать новинку как портативный пауэрбанк. Realme 16 5G защищен от внешних угроз: он прошел сертификацию по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

В смартфоне используется процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo в паре с системой охлаждения AirFlow с испарительной камерой площадью 6050 мм². Смартфон работает под управлением новейшей оболочки Realme UI 7.0.

Realme 16 5G доступен в продаже в каналах продаж «М.видео» в белом (Air White) и черном (Air Black) цветах. Стоимость версии с объемом памяти 8 ГБ + 256 ГБ составляет 32 999 руб.