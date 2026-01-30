Представлен смартфон realme P4 Power 5G c батареей 10001 мА·ч

Realme представила на глобальном рынке realme P4 Power — смартфон с аккумулятором емкостью 10001 мА·ч. При этом устройство не только выводит стандарты автономности на новый уровень, но и обладает флагманской производительностью.

На протяжении многих лет realme последовательно расширяла границы технических возможностей в сфере технологий зарядки и аккумуляторов. Результатом последних усилий инженеров компании стал realme P4 Power 5G — смартфон с первой в индустрии батареей емкостью 10001 мА·ч. Это почти вдвое больше, чем емкость стандартных батарей смартфонов на рынке. Благодаря новейшей технологии кремниево-углеродного анода и усовершенствованной системе защиты C-Pack и F-Pack realme P4 Power 5G обеспечивает высочайшую автономность, сохраняя при этом компактный размер: толщина корпуса смартфона составляет 9,08 мм, а вес — всего 219 г.

Аккумулятор realme P4 Power не только беспрецедентно емкий, но и надежный: он способен без проблем работать в диапазоне температур от –30°C до 56°C, прошел испытания на сжатие, прокол иглой и падение. realme P4 Power 5G первым в классе смартфонов с батареей емкостью 10000 мА·ч получил сертификат безопасности TÜV Five Star Battery Safety. Благодаря особенностям технологии кремний-углеродных соединений нового поколения и интеллектуальному управлению процессом зарядки аккумулятор выдерживает до 1650 циклов зарядки и сохраняет высокий уровень работоспособности более 80% на протяжении 8 лет эксплуатации.

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет заряжать его до 50% всего за 36 минут. Кроме того, смартфон можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки аксессуаров и других устройств с помощью обратной зарядки мощностью 27 Вт.

Realme P4 Power 5G обеспечивает высокую производительность благодаря чипсету Dimensity 7400 Ultra 5G, который быстрее работает с изображениями, улучшает обработку HDR, обеспечивает надежную запись видео в формате 4K, плавный гейминг и эффективную многозадачность.

Впечатления от взаимодействия с контентом будут приятнее благодаря изогнутому с четырех сторон AMOLED HyperGlow дисплею с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость до 6500 нит, 1,07 миллиарда цветов и 100% цветовой охват DCI-P3 гарантируют, что изображение остается ясным, плавным и четким даже под прямыми солнечными лучами. Будь то игры, просмотр потокового видео или обычный веб-серфинг, realme P4 Power 5G обеспечивает плавное и захватывающее визуальное восприятие.

С момента появления серии P компания realme позиционирует ее как линейку, созданную для молодежи и отвечающую ее вкусам и пожеланиям. Дизайн realme P4 Power отличается прозрачной верхней задней панелью, через которую видна внутренняя структура и детали устройства, что превращает инженерные решения в воплощение визуального искусства. Нижняя панель с матовым покрытием обеспечивает удобный захват и создает смелый, модный контраст. Модель представлена в цветах оранжевый и серебристый — они сочетают в себе, с одной стороны, легкую изысканность, а с другой — юношеский азарт и современность.

Премиальный опыт взаимодействия со смартфоном обеспечивает ряд других флагманских функций: устройство получило защиту по стандартам IP69, IP68 и IP66, защиту ArmorShell, защитное стекло Corning Gorilla Glass, функцию усиления звука 400% UltraBoom и новейшую операционную систему realme UI 7.0.

Следуя за глобальным релизом, realme P4 Power 5G поступит в продажу в России в ближайшее время.