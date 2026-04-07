Realme официально представляет в России смартфон P4 Power с 10001 мАч

Бренд смартфонов Realme объявляет о старте продаж в российской рознице новинки — Realme P4 Power. Это первый официально представленный в России смартфон, который предлагает кремний-углеродную батарею емкостью 10001 мАч. Об этом CNews сообщили представители Realme.

P4 Power обладает изящным корпусом толщиной 9,08 мм и весом 219 граммов.

Аккумулятор новинки стал первым в мире в своем классе, получившим сертификацию безопасности TÜV 5 звезд, что гарантирует стабильную работу при экстремальных температурах без риска вздутия или возгорания. Комплектная ультрабыстрая зарядка мощностью 80 Вт способна восполнить 50% энергии (5000 мАч) всего за 36 минут. Помимо этого, устройство поддерживает самую быструю реверсивную зарядку на рынке мощностью 27 Вт, превращая смартфон в полноценный пауэрбанк, от которого можно заряжать носимые гаджеты и другие телефоны. Срок службы аккумулятора рассчитан на восемь лет с сохранением более 80% первоначальной емкости.

За производительность смартфона отвечает чипсет Dimensity 7400 Ultra, созданный по 4-нанометровому техпроцессу. Объем динамической оперативной памяти расширяется до 26 ГБ, объем накопителя – 256 ГБ. Чтобы система сохраняла максимальное быстродействие при любых нагрузках, устройство оснастили масштабной системой охлаждения AirFlow VC с испарительной камерой площадью 4600 кв. мм и увеличенным графитовым слоем. Разделяя потребности геймеров, разработчики также внедрили поддержку обходной зарядки во всех сценариях, что предотвращает нагрев корпуса при питании устройства от сети во время игровых сессий или активной навигации.

4D-изогнутый экран с частотой обновления 144 Гц способен отображать более 1 млрд оттенков и достигать пиковой яркости в 6500 нит.

Корпус новинки защищен от воды и пыли по строжайшим стандартам IP69, IP68 и IP66.

Фотографические возможности P4 Power опираются на главную 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX882 и системой оптической стабилизации (OIS). Модуль дополнен ультраширокоугольным объективом на 8 МП и фронтальной камерой на 16 МП.

Устройство работает на базе новой операционной системы Realme UI 7.0 с предустановленным голосовым ассистентом — «Яндекс Алисой». Пользователю достаточно зажать кнопку питания, чтобы вызвать помощника и без запуска приложений включить любимую музыку, построить навигационный маршрут или заказать такси через сервисы «Яндекса». При желании пользователи могут выбрать и другие ИИ-сервисы.

Realme предлагает три года крупных обновлений Android и четыре года исправных патчей безопасности.

Цены и доступность

Смартфон P4 Power доступен в официальной российской рознице в двух расцветках: серебристый (Power Silver) и оранжевый (Flash Orange).

Стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 31 999 руб. Конфигурация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти предлагается за 34 999 руб.

Новинка уже доступна для покупки на всех ведущих маркетплейсах России, а также в крупнейших магазинах электроники.