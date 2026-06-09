В России стартуют продажи Realme C100i — смартфона с батареей 7000 мАч

Realme объявляет о старте продаж в России новой модели начального сегмента — Realme C100i. В основу новинки легли батарея на 7000 мАч, 120-герцовый дисплей и корпус с повышенной устойчивостью к падениям и брызгам. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Главная особенность Realme C100i — аккумулятор Titan емкостью 7000 мАч. Согласно внутренним тестам Realme, новинка способна обеспечить до 21 часа просмотра видео на YouTube и до 96 часов воспроизведения музыки от одного заряда. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт, а функция реверсивной проводной зарядки 6 Вт превращает смартфон в компактный пауэрбанк — от него можно подзарядить наушники, фитнес-браслет или второй телефон в экстренной ситуации.

Благодаря фирменной технологии сохранения здоровья батареи и алгоритмам ИИ-защиты батареи аккумулятор рассчитан более чем на 1600 циклов зарядки и до шести лет стабильной работы с сохранением более 80% первоначальной емкости. Батарея корректно функционирует в широком диапазоне температур — от –20 °C до +53 °C.

Realme C100i оснащен 6,7-дюймовым HD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 900 нит. Технология DC-Dimming регулирует яркость напрямую через силу тока без ШИМ-мерцания, что снижает нагрузку на зрение при длительном использовании, особенно при низкой освещенности.

За плавность работы системы отвечает восьмиядерный чипсет Unisoc T7250 (T615) на 12-нм техпроцессе и динамическое расширение оперативной памяти до 18 ГБ.

Несмотря на то, что новинка относится к доступному ценовому сегменту, она получила усиленную конструкцию ArmorShell. Корпус прошел сертификацию по военному стандарту ударопрочности MIL-STD 810H: оптимизированная структура передней рамки с увеличенной высотой по углам, внутренние амортизирующие элементы с пенным демпфированием ключевых компонентов и упрочненное защитное стекло обеспечивают выживаемость смартфона при падениях с высоты до 2 метров — в том числе на твердые поверхности вроде мрамора.

Защита по стандарту IP64 переживает пыль, дождь и брызги, а функция «Управление мокрыми руками» (Wet Hand Touch 2.0) корректно распознает касания мокрыми пальцами и повышает скорость отклика на 25%. Дополнительно реализована функция самоочистки динамика от воды и пыли с помощью звуковых волн.

Толщина корпуса — 8,38 мм, вес — 208 граммов. Смартфон представлен в двух оттенках – фиолетовый (Dawn Purple) и серебристый (Dusk Gray).

Смартфон работает на оболочке Realme UI на базе Android 16.

Realme C100i поступил в продажу 9 июня 2026 г. Рекомендованная розничная цена составляет 13 999 руб. за версию 4 ГБ + 64 ГБ и 15 999 руб. за версию 4 ГБ + 128 ГБ. Новинка доступна в фирменных магазинах Realme, у официальных партнеров бренда, а также на всех ведущих российских маркетплейсах.