Микроплатежи уходят в прошлое: средний чек на онлайн-игры вырос в два раза

В августе 2025 г. чаще всего пользователи оплачивали Steam и приобретали внутриигровые товары. Аналитики «Почты Mail» отмечают, что в августе 2025 г. рынок цифрового контента демонстрировал увеличение среднего чека на оплату зарубежных онлайн-игр и сервисов, а также пополнение игровых кошельков — в два раза, что свидетельствует о переходе от частых микроплатежей к более крупным покупкам. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Чаще всего пользователи пополняли аккаунты в Steam, Roblox, PlayStation и оплачивали нейросети. Список лидеров сохранялся на протяжении всех летних месяцев, а средний чек по ним в августе 2025 г. вырос еще на 15%.

«Повышение интереса к цифровым товарам говорит о заметном изменении в поведении пользователей: они все чаще делают осознанные покупки, выбирая качество и ценность вместо количества. Такие показатели отражают не просто интерес к развлечениям, но и готовность инвестировать в цифровой опыт и новые технологии», — сказал руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами
Цифровизация

«Сейчас популярность азиатских тайтлов растет и это можно подтвердить тратами пользователей: с начала года они пополнили свои игровые аккаунты через RuStore на более чем 50 млн руб. Лидерами по объему донатов стали шутеры: около 15% было направлено на PUBG. Также пользователи оплачивали MOBA-игру Mobile Legends и MMORPG Genshin Impact, на них совокупно пришлось также 10% оплат», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

В августе 2025 г. в ассортименте витрины цифровых товаров появились eSIM — цифровые SIM-карты с доступом в интернет зарубежом. По итогам августа 2025 г. самыми популярными направления стали: Турция, Тайланд, Китай. Подавляющее большинство продаж пришлось на Турцию — 70%.

