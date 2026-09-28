Colizeum: Выручка компьютерных клубов за лето 2026 выросла на 10% год к году

Сеть киберспортивных клубов Colizeum проанализировала посещаемость и игровые привычки аудитории с мая по август 2026 г. Масштаб сети позволяет фиксировать ключевые поведенческие тренды рынка компьютерных клубов и оценивать, как меняется спрос в течение сезона. После снижения в начале лета показатели восстановились к его завершению: в августе число уникальных гостей оказалось на 3,6% выше майского уровня, а выручка — на 6,6% выше. Всего за лето клубы сети посетили более 3 млн уникальных гостей. Об этом CNews сообщили представители Colizeum.

После летней просадки август оказался сильнее мая

В начале лета сеть зафиксировала традиционное сезонное снижение. В июне количество уникальных гостей было на 4,3% ниже, чем в мае, а выручка — на 4,6% ниже. В Colizeum связывают такую динамику с экзаменационным периодом, началом отпусков и перераспределением досуга.

К августу восстановилась и посещаемость: количество гостей оказалось на 3,6% выше майского значения, а выручка превысила его на 6,6%.

При этом год к году динамика остается положительной: выручка клубов в среднем по сети за летний период 2026 г. выросла на 10% по сравнению с летом 2025 года. Таким образом, снижение в начале лета скорее отражает сезонное перераспределение спроса, чем падение интереса к компьютерным клубам.

CS2 заняла почти половину летнего игрового времени

Лето практически не изменило игровые предпочтения аудитории. Самым востребованным жанром на ПК остаются шутеры — их доля достигла 50,5% против 47,6% в предыдущем исследовании.

Главной игрой также остается Counter-Strike 2: ее доля выросла с 42% до 46% (+ 4,1 п.п.). На втором месте находится Dota 2 с 15%, далее следуют Fortnite с 5% и PUBG с 4%.

В начале лета на структуре спроса еще отражался интерес к крупным игровым релизам 2026 года — Pragmata, Forza Horizon 6 и 007 First Light. Новинки давали дополнительный краткосрочный импульс посещаемости и игровому времени, однако уже на дистанции основу регулярного спроса продолжали формировать соревновательные проекты — прежде всего CS2 и Dota 2.

Популярность соревновательных игр поддерживается высокой частотой повторных посещений. По данным Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ), в среднем посетители компьютерных клубов приходят около 7 раз в месяц и проводят в клубе 4,5 часа за один визит. У аудитории Colizeum показатели заметно выше: в среднем 13 посещений в месяц и 6,4 часа за один визит. Кроме того, 10% визитов в клубы сети длятся более 12 часов

На фоне летней сезонности это означает, что снижение посещаемости не меняет структуру спроса на компьютерные клубы. Часть аудитории летом приходит реже, однако постоянные игроки продолжают регулярно возвращаться в клубы, а популярные соревновательные игры поддерживают загрузку в течение года.

«Лето традиционно считается непростым сезоном для компьютерных клубов, поэтому для нас особенно показательно, что к августу мы не только компенсировали сезонное снижение, но и превысили майские показатели. В этом году дополнительный спрос поддержали турниры, мероприятия и Colizeum Fest — мы последовательно развиваем клубы как полноценный формат досуга, а не только место для игры. Рост летней выручки на 10% в среднем по клубу и общей выручки сети на 22,6% год к году показывает, что растет как сама индустрия компьютерных клубов, так и наша сеть внутри нее», — сказал Магдеев Ринат, генеральный директор Colizeum.