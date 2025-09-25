Разделы

Техника
|

Realme анонсирует GT 8 Pro — первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в России

Realme объявляет о выходе флагмана Realme GT 8 Pro, который поступит в продажу в России в ближайшем будущем. Ожидается, что устройство станет первым смартфоном на российском рынке, работающим на передовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Об этом CNews сообщили представители Realme.

GT 8 Pro — это второе устройство серии Realme GT, которое дебютирует на премиальных мобильных платформах Qualcomm в российском сегменте после выхода GT 7 Pro с чипом Snapdragon 8 Elite в 2024 г.

3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 оснащен новой архитектурой восьмиядерного процессора 2+6 с тактовой частотой 4,61 ГГц в стандартной конфигурации.

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

Realme GT 8 Pro набирает в бенчмарке AnTuTu в 4 млн баллов (по данным лаборатории Realme).

Благодаря усовершенствованному чипу Realme Hyper Vision+ AI и фирменной системе оптимизации производительности и энергопотребления Realme GT Boost 3.0, GT 8 Pro продемонстрирует расширенные игровые возможности. Он будет способен одновременно запускать две ресурсоемкие игры, такие как PUBG и Genshin Impact, с высокой частотой кадров без просадки на протяжении 1 часа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

В России создаются автоматизированные постаматы, принимающие посылки, доставляемые БПЛА

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще