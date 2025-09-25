Realme анонсирует GT 8 Pro — первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в России

Realme объявляет о выходе флагмана Realme GT 8 Pro, который поступит в продажу в России в ближайшем будущем. Ожидается, что устройство станет первым смартфоном на российском рынке, работающим на передовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Об этом CNews сообщили представители Realme.

GT 8 Pro — это второе устройство серии Realme GT, которое дебютирует на премиальных мобильных платформах Qualcomm в российском сегменте после выхода GT 7 Pro с чипом Snapdragon 8 Elite в 2024 г.

3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 оснащен новой архитектурой восьмиядерного процессора 2+6 с тактовой частотой 4,61 ГГц в стандартной конфигурации.

Realme GT 8 Pro набирает в бенчмарке AnTuTu в 4 млн баллов (по данным лаборатории Realme).

Благодаря усовершенствованному чипу Realme Hyper Vision+ AI и фирменной системе оптимизации производительности и энергопотребления Realme GT Boost 3.0, GT 8 Pro продемонстрирует расширенные игровые возможности. Он будет способен одновременно запускать две ресурсоемкие игры, такие как PUBG и Genshin Impact, с высокой частотой кадров без просадки на протяжении 1 часа.