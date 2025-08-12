Разделы

Телеком Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

«Билайн» запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

«Билайн» представил новую платформу «план б. – kids», разработанную специально для детей в возрасте от пяти до 13 лет. Это не просто тариф, а цифровая среда с контролируемым доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента, спама и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

«План б. – kids» — это облегченная, адаптированная для детей версия флагманской молодёжной платформы «Билайна» «план б.». «План б. – kids» сохраняет ее главную идею — дать доступ к технологиям нового уровня, но делает это в формате, понятном и безопасном для младшей аудитории. В частности, нейросети работают в безопасной и контролируемой среде: без произвольного ввода, с ограничением на загрузку файлов и набором специально подобранных тегов для запросов.

В числе доступных функций: генерация изображений и аватаров (Flux); оживление фото (Runway); создание музыки (Suno); ИИ-тьютор дает возможность проверять свои знания по школьной программе и помогает показать школьнику, где сильные стороны, а где нужно подтянуть.

Кроме того, в течение первых шести месяцев пользователи получают ежемесячно подарочную игровую валюту — на выбор, для Roblox, PUBG, Standoff 2, Genshin Impact, Warface, Mobile Legends и других популярных игр.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Кроме того, на платформе «план б. — kids» предустановлена защита от мошеннических и спам-звонков — виртуальный помощник заблокирует такую активность даже в мессенджерах. По умолчанию в «план б. – kids» включено 100 минут и 20 ГБ интернета в месяц, при своевременной оплате неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц. Поддержка при нулевом балансе помогает ребенку оставаться на связи в важных ситуациях.

«Родители хотят, чтобы ребенок был на связи и осваивал технологии, но при этом — в защищенной, контролируемой среде. Платформа “план б. – kids” как раз про это: она помогает детям развиваться с помощью нейросетей, а родителям — быть уверенными в безопасности цифрового опыта», — сказал директор по продуктовому маркетингу «Билайна» Алексей Карев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще