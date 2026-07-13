Представлен игровой монитор Acer Nitro KG251Q Z1 с частотой 280 Гц

На российском рынке представлен новый высокоскоростной геймерский монитор Acer Nitro KG251Q Z1. Устройство спроектировано как бескомпромиссный инструмент для динамичных тайтлов, где фокус смещен на высокую частоту обновления кадров и максимальную глубину изображения. При диагонали панели в 24,5 дюйма классическое разрешение стандарта Full HD обеспечивает комфортную для восприятия плотность пикселей, а внушительная развертка в 280 Гц гарантирует непревзойденную четкость визуального ряда при быстрых перемещениях камеры.

Дизайн Acer Nitro KG251Q Z1 базируется на фирменном решении ZeroFrame с ультратонкими рамками по трем сторонам дисплея, что позволяет полностью погрузиться в игровой процесс и собирать бесшовные конфигурации из нескольких экранов. Использование оптимизированной под гейминг VA-матрицы делает монитор надежной основой для достижения высоких результатов в онлайн-баталиях.

Основная ставка в Acer Nitro KG251Q Z1 сделана на высочайшие частотные показатели — модель способна выдавать до 280 Гц при подключении по интерфейсу DisplayPort. Это снижает системную задержку вывода до минимума, предоставляя возможность считывать микроперемещения оппонентов на доли секунды быстрее, чем на стандартных игровых панелях.

За визуальную чистоту сцен без артефактов в Acer Nitro KG251Q Z1 отвечает технология Visual Response Boost (VRB), которая симулирует импульсную работу подсветки и снижает воспринимаемое время отклика до 1 мс. Такое решение эффективно нейтрализует смазывания и размытие контуров объектов при резких поворотах прицела. А за плавный и цельный вывод кадров без горизонтальных разрывов отвечает поддержка технологии AMD FreeSync Premium. Она берет на себя динамическое согласование частоты экрана и видеокарты.

Основой монитора Acer Nitro KG251Q Z1 выступает современная VA-матрица со светодиодной W-LED подсветкой. Главное преимущество используемого типа панели — высокий показатель статической контрастности 3000:1 (динамическая достигает отметки 100000000:1). Это гарантирует отображение по-настоящему глубокого черного цвета и правильную проработку полутонов. При этом углы обзора составляют стабильные 178° в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Диагональ экрана 24,5 дюйма при разрешении 1920х1080 точек (Full HD) выбрана из практических соображений. Такая пропорция снижает нагрузку на центральный и графический процессоры ПК, позволяя стабильно удерживать верхнюю планку кадровой частоты в соревновательных шутерах. Именно поэтому такое сочетание остается золотым стандартным для кибератлетов. Пиковый уровень яркости панели составляет 250 нит, а поддержка стандарта HDR10 расширяет динамический диапазон и делает спецэффекты в современных играх более насыщенными и реалистичными.

Для подключения Acer Nitro KG251Q Z1 укомплектован сбалансированным набором современных портов. На корпусе расположены: 2х HDMI 2.0 с частотой обновления до 240 Гц и 1х DisplayPort 1.4, способный раскрыть весь частотный потенциал матрицы в 280 Гц. Встроенные динамики в этой модели не предусмотрены.

Монитор Acer Nitro KG251Q Z1 поставляется на компактной функциональной подставке, которая поддерживает регулировку угла наклона панели в диапазоне от -5° до +25° для точного позиционирования под уровень глаз. Для пользователей, предпочитающих использовать специализированные пантографы или настенные кронштейны, на тыльной стороне корпуса предусмотрена стандартная монтажная площадка с резьбовыми отверстиями VESA 100х100 мм.

Чтобы многочасовые тренировки не приводили к переутомлению зрительного аппарата, в Acer Nitro KG251Q Z1 интегрирован фирменный комплекс технологий защиты. Система FlickerLess эффективно блокирует высокочастотное мерцание светодиодной подсветки дисплея, убирая скрытую нагрузку на глазные мышцы. А дополнительный фильтр BlueLightShield снижает интенсивность излучения в синем спектре, предотвращая усталость сетчатки при гейминге в темноте и сохраняя естественный цветовой баланс.

Acer Nitro KG251Q Z1 представляет собой довольно редкое геймерское решение для соревновательных онлайн-проектов по типу Apex Legends, Counter-Strike 2, PUBG, где частота обновления 280 Гц дает физическое превосходство над соперниками. Благодаря глубокому статическому контрасту VA-матрицы и аппаратной поддержке HDR10, монитор также отлично раскрывает себя в сюжетных играх с темной атмосферой (хорроры или RPG) и подходит для комфортного вечернего просмотра фильмов и сериалов.

Монитор Acer Nitro KG251Q Z1 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 14371 руб.