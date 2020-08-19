Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260

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Xiaomi показала игровой ПК Ningmei Soul GI6 собственной сборки на популярном чипе AMD Ryzen 5 и видеокартах Radeon. Для него предусмотрены три конфигурации, и даже средняя может выдать 110 кадров в секунду в игре PlayerUnknown’s Battlegrounds на высоких настройках графики. При этом цена самой дорогой версии в юанях эквивалентна 31,8 тыс. руб.



Игровой ПК Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала полноразмерный настольный компьютер Ningmei Soul GI6, изначально ориентированный на геймеров. Это проявляется в его дизайне, заявленных спецификациях и том, как Xiaomi рассказывает о его производительности.

На момент публикации материала Ningmei Soul GI6 не был готов к релизу – Xiaomi собирала деньги на его производство на собственной краудфандинговой площадке Youpin. Десктоп предложен в трех конфигурациях, различающихся объемами оперативной памяти и накопителя, мощностью блока питания и моделями видеокарты, тогда как процессор и материнская плата, вне зависимости от выбранной версии, остаются неизменными.

Различия в конфигурациях

Собирая Ningmei Soul GI6, Xiaomi стремилась сделать доступный компьютер для видеоигр. Следствием этого стал отказ от чипов Intel – системный блок построен на платформе AMD. По тем же соображениям здесь нет и видеокарт Nvidia GeForce – только AMD Radeon.

Дизайн компьютера тоже можно назвать геймерским

Базовая версия Ningmei Soul GI6 получила название Share и стоимость в размере 1800 юаней (примерно $260 или 19,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 августа 2020 г.). В ней установлены графический ускоритель AMD Radeon RX550 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, 8 ГБ оперативной памяти одной планкой стандарта DDR4-3200 и полноценный SSD емкостью 180 ГБ с интерфейсом M.2 NVMe. По заверениям Xiaomi, такая конфигурация может выдать 160 FPS (кадров в секунду) на высоких настройках графики в игре League of Legends, 75 FPS в Dota 2 или около 105 FPS в GTA 5. Работает такая комплектация от 300-ваттного блока питания.

Версия подороже называется Fun. В этом случае внутри Ningmei Soul GI6 стоят те же 8 ГБ оперативной памяти, но при этом емкость SSD-накопителя увеличена вдвое – до 256 ГБ. Также поменялась и видеокарта – теперь это Radeon RX590 с 8 ГБ памяти GDDR5, и эти изменения позволяют достичь 110 FPS на высоких (но не на максимальных) настройках графики в игре PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Стоит такой компьютер 2600 юаней ($375, 27,6 тыс. руб.), и в цену входит блок питания на 500 Вт.

Для Ningmei Soul GI6 Xiaomi выбрала современное нижнее расположение блока питания

Самая дорогая конфигурация Ningmei Soul GI6 (Enjoy) стоит ровно 3000 юаней ($433, 31,8 тыс. руб.). Видеокарта здесь остается прежней, но увеличиваются объемы SSD (до 512 ГБ) и оперативной памяти (до 16 ГБ за счет установки двух планок памяти по 8 ГБ).

На что способен центральный процессор

Все версии десктопа Xiaomi Ningmei Soul GI6 базируются на процессоре AMD Ryzen 5 2600. Это не самый современный чип в линейке AMD, но он пользуется популярностью и высоким спросом во многих странах мира, включая Россию.

Rizen 5 2600 может похвастаться высокими рейтингами во многих российских сетях

Ryzen 5 2600 производится по 12-нанометровому техпроцессу и оснащается 6 ядрами с частотой от 3,4 до 3,9 ГГц. В нем реализована поддержка 12 потоков данных (по два потока на ядро), есть кэш L1 по 96 КБ на ядро, L2 по 512 КБ на ядро и L3 16 МБ, два канала оперативной памяти DDR4 и 16 каналов PCI-E 3.0.

Процессор рассчитан на установку в сокет АМ4. Его максимальная температура составляет 95 градусов Цельсия, а уровень тепловыделения (TDP) – 65 Вт.

Системная плата и корпус

Каждая из трех конфигураций Ningmei Soul GI6 имеют в своей основе одну и ту же материнскую плату – Prime A320-K производства компании Asus. Это системная плата формата microATX на чипсете AMD A320, оснащенная двумя слотами под оперативную память, одним разъемом PCI-E 3.0 x16 под видеокарту и двумя PCI-E 2.0 x1 под карты расширения.

Asus Prime A320-K

В наличии четыре разъема SATA III для подключения накопителей и оптических приводов, один М.2 с ключом М-Key для SSD-драйва форматов 2242, 2260 и 2280, а также гигабитная сетевая и 8-канальная звуковая карты Realtek. На заднюю панель разъемов выведены четыре порта USB 3.1 Gen1, два USB 2.0, два PS/2 для подключения клавиатуры и мыши, плюс есть пара выходов для подключения монитора – аналоговый VGA (он же D-Sub) и цифровой HDMI.

О системе охлаждения в Ningmei Soul GI6 Xiaomi не рассказывает. Размеры системного блока составляют 450х400х200 миллиметров, расположение блока питания – нижнее. На верхнюю кромку передней панели корпуса выведены два порта USB 2.0, один USB 3.0 и раздельные разъемы для наушников и микрофона.