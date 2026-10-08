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Киберия Cyberia

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.10.2026 В России назвали регионы-лидеры по активности в ИИ 1
16.04.2025 Эксперты изучили геобренд Кабардино-Балкарии на основе Big Data 2
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Киберия и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4102 1
Intel Corporation 12876 1
Acer Group - Acer Inc 2825 1
PUBG Corporation 58 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 925 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14183 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2757 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11964 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18516 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3235 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16716 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1588 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 220 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26964 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 731 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3418 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7458 1
Blizzard - Hearthstone 18 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 392 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 224 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 379 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1052 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 89 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 187 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 490 1
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Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 757 1
Россия - СКФО - КБР - Тырныауз 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2107 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1115 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1051 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1434 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 462 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16366 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58508 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10997 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8988 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7712 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8916 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3139 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11503 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1191 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6875 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10563 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 12 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1545 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1294 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
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