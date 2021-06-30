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G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запустил услугу аренды выделенных серверов — Bare-Metal-as-a-Service. Решение позволяет за несколько минут получить готовый к работе физический сервер, который можно использовать совместно с другими сервисами провайдера для получения гибкой облачной инфраструктуры с простым управлением ресурсами, балансировкой и сетями.

Разворачивать высоконагруженные приложения и сервисы на виртуальных машинах не всегда обоснованно, так как задействовать все мощности таких серверов мешает «налог» на виртуализацию. Проблемы возникают и из-за распределения ресурсов одной платформы между разными пользователями: когда одни заказчики чрезмерно задействуют мощности сервера, расплачиваться производительностью приходится остальным, а если кто-то из пользователей является злоумышленником, риски безопасности несут клиенты с ним по соседству. Избавиться от этих проблем позволяет полный и единоличный доступ ко всем ресурсам и мощностям физического сервера, предоставляемый при аренде выделенного сервера — так называемого голого железа или узла bare metal. Проблема заключается в том, что заказать такое решение обычно оказывается трудней, чем виртуальную машину, и ждать, пока его подготовят к работе, приходится дольше. Дополнительную сложность представляет управление разрозненной инфраструктурой выделенных серверов, виртуальных машин и облачных сервисов, когда их предоставляют разные провайдеры.

«Новая услуга G-Core Labs — Bare-Metal-as-a-Service — решает все приведенные проблемы. С ее помощью пользователь может получить готовый к работе выделенный сервер так же просто, как и виртуальный. Для этого достаточно выбрать нужные характеристики, подключить публичную, приватную или сразу несколько сетей и через несколько минут физический сервер будет готов к работе. В отличие от виртуального, он позволяет использовать все свои ресурсы и гарантирует отсутствие «соседей». В дополнение к этому узлы bare metal подходят для задач, в которых виртуализация неприменима, — в том числе для развертывания таких ресурсоемких приложений, как игровые серверы и базы данных, а также для создания в публичном облаке хранилищ, использования в качестве гипервизоров и запуска контейнеров», - отметил Александр Федотов, заместитель руководителя направления облачных платформ G-Core Labs.

Управлять новым решением наряду с остальными сервисами G-Core Labs можно в едином user friendly-интерфейсе, что позволяет клиентам легко выстраивать эффективную, стабильную и сбалансированную инфраструктуру в публичном облаке.

G-Core Labs предлагает полноценную облачную инфраструктуру, работающую в рамках моделей IaaS и PaaS; bare metal и виртуальные серверы, расположенные на всех континентах, а также готовую к любым нагрузкам международную сеть доставки контента, которая интегрирована с облачным объектным хранилищем данных и передовой стриминговой платформой для потокового OTT-вещания и доставки видео по запросу, и высокоэффективную защиту от DDoS-атак и мошеннических действий, основанную на уникальной технологии интеллектуальной фильтрации трафика.

Благодаря разносторонней экосистеме сервисов пользователи получают готовую и гибкую инфраструктуру, в которой можно легко объединять приватные и публичные сети, а также управлять выделенными серверами, виртуальными машинами и другими решениями провайдера. Это открывает перед клиентами новые возможности использования публичного облака, в том числе позволяет разворачивать требовательные и чувствительные высоконагруженные приложения на «голом железе», а при всплесках нагрузки за минуту подключать дополнительные виртуальные мощности, которые затем можно легко отключить.

За высокую производительность решений G-Core Labs отвечают технологии Intel: облачные сервисы работают на процессорах Intel Xeon Gold 6152, 6252 и 5220, кеш-серверы CDN — на Intel Xeon Platinum, а в апреле 2021 провайдер одним из первых в мире начал интеграцию Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Ice Lake) в серверную инфраструктуру своих облачных сервисов.

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