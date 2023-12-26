Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра»

Государственное учреждение осуществляет перевод своей ИТ-инфраструктуры на российский софт. В качестве операционной системы была выбрана Astra Linux, а для резервного копирования и централизованного управления доменами внедрены RuBackup и ALD Pro соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В 2022 г. руководство Президентской библиотеки приняло стратегическое решение об импортозамещении зарубежного системного программного обеспечения. Ранее в учреждении использовалась операционная система и служба управления доменной инфраструктурой зарубежного вендора.

На предварительном этапе специалистами департамента программно-аппаратных комплексов Президентской библиотеки были отобраны несколько операционных систем из «Реестра российского программного обеспечения». После этапа оценки отобранных ИТ-решений было проведено пилотирование, которое помогло выявить недостатки и преимущества отечественных продуктов. В ходе исследования также оценивались функциональные возможности программных продуктов и уровень технической поддержки поставщиков.

После успешного окончания пилотного проекта заказчик сделал выбор в пользу решений «Группы Астра». В качестве операционной системы была выбрана Astra Linux, для управления службой каталогов — ALD Pro, а для резервного копирования (СРК) — система RuBackup. Лицензии на Astra Linux и ALD Pro заказчик приобрел в конце прошлого года, а уже в июне 2023 г. стек программных продуктов пополнился СРК RuBackup. Его установкой занималась команда ИТ-специалистов библиотеки, сотрудники «Группы Астра» оказывали всестороннюю техническую поддержку, помогая решать задачи различной сложности. Приобретенный комплекс ПО успешно внедрен и запущен в промышленную эксплуатацию.

«Наш опыт выполнения собственной программы перевода ИT-инфраструктуры на отечественные решения с применением продуктов семейства Astra позволяет подтвердить разносторонние высокие компетенции коллектива «Группы Астра» как поставщика комплексного программного стека системного и инфраструктурного программного обеспечения», — сказал Александр Федотов, заместитель директора департамента программно-аппаратных комплексов Президентской библиотеки.

«Процесс импортозамещения активно продолжается уже несколько лет. Успешное внедрение наших продуктов демонстрирует высокую практическую ценность и эффективность технологий «Группы Астра». Президентская библиотека — это не только общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов, но и высокотехнологичная организация, просветительский и научно-образовательный центр. Надеемся, что наши решения смогут соответствовать задачам библиотеки на протяжении многих лет», — сказал Захар Головарян, директор департамента развития продаж «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» Управления делами Президента Российской Федерации – одна из трех национальных библиотек Российской Федерации, крупнейший многофункциональный информационный, научно-образовательный и культурно-просветительский центр. В фонде Президентской библиотеки в цифровом виде представлены книжные и периодические издания, кинохроника, фотографии, научно-просветительские фильмы, авторефераты диссертаций, архивные документы и материалы, отражающие историю российской государственности, теорию и практику права, русского языка как государственного языка Российской Федерации. Объем электронного фонда составляет более миллиона единиц хранения. Важные задачи учреждения — информационное обеспечение органов государственной власти, а также технологическое и организационное сопровождение международных, федеральных и региональных общественно-политических и научно-практических мероприятий.