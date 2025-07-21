SimpleOne обучила специалистов из Бразилии работе с ESM-платформой

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG), провел техническое обучение по ESM-платформе для бразильской консалтинговой компании i9 Process. Образовательная инициатива стала частью стратегических инвестиций вендора в сертификацию партнеров и развитие экосистемы квалифицированных специалистов для работы с корпоративными заказчиками в Латинской Америке.

i9 Process — консалтинговая компания из Уберландии (штат Минас-Жерайс), которая специализируется на цифровой трансформации, автоматизации процессов и аналитике данных. Компания консультирует клиентов в области управления процессами, RPA и бизнес-аналитики. Для эффективного общения с клиентами из Бразилии, организации качественного внедрения продуктов SimpleOne и технической поддержки корпоративных заказчиков эксперты центра обучения вендора провели практическую подготовку специалистов i9 Process по работе с ESM-платформой. Бразильские коллеги изучили возможности автоматизации сервисных бизнес-процессов, настройку ITSM и ESM модулей, а также получили навыки работы с инструментами-low-code.

«Подготовка квалифицированных партнеров через наших международных представителей — важная составляющая глобальной стратегии компании. Это помогает нам выходить на новые рынки и находить профессиональные команды, способные качественно внедрять наши решения», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Организатором международного обучения выступил эксклюзивный дистрибьютор SimpleOne в странах Латинской Америки компания Itglobal.com, входит в корпорацию ITG.

«У Itglobal.com на международных рынках активно развивается направление проектной дистрибуции, появляются новые партнеры, расширяется портфель вендоров. Бразилия - большой и перспективный рынок для российских ИТ-вендоров, и мы очень рады, что наша партнерская сеть в Латинской Америке растет, а партнеры наращивают экспертизу по продуктам», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.