Разделы

Бизнес Кадры
|

SimpleOne обучила специалистов из Бразилии работе с ESM-платформой

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG), провел техническое обучение по ESM-платформе для бразильской консалтинговой компании i9 Process. Образовательная инициатива стала частью стратегических инвестиций вендора в сертификацию партнеров и развитие экосистемы квалифицированных специалистов для работы с корпоративными заказчиками в Латинской Америке.

i9 Process — консалтинговая компания из Уберландии (штат Минас-Жерайс), которая специализируется на цифровой трансформации, автоматизации процессов и аналитике данных. Компания консультирует клиентов в области управления процессами, RPA и бизнес-аналитики. Для эффективного общения с клиентами из Бразилии, организации качественного внедрения продуктов SimpleOne и технической поддержки корпоративных заказчиков эксперты центра обучения вендора провели практическую подготовку специалистов i9 Process по работе с ESM-платформой. Бразильские коллеги изучили возможности автоматизации сервисных бизнес-процессов, настройку ITSM и ESM модулей, а также получили навыки работы с инструментами-low-code.

«Подготовка квалифицированных партнеров через наших международных представителей — важная составляющая глобальной стратегии компании. Это помогает нам выходить на новые рынки и находить профессиональные команды, способные качественно внедрять наши решения», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями
Цифровизация

Организатором международного обучения выступил эксклюзивный дистрибьютор SimpleOne в странах Латинской Америки компания Itglobal.com, входит в корпорацию ITG.

«У Itglobal.com на международных рынках активно развивается направление проектной дистрибуции, появляются новые партнеры, расширяется портфель вендоров. Бразилия - большой и перспективный рынок для российских ИТ-вендоров, и мы очень рады, что наша партнерская сеть в Латинской Америке растет, а партнеры наращивают экспертизу по продуктам», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение

Гигантский российский ИТ-холдинг без предупреждения меняет гендиректора

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Админ-недоучка уронил сайт крупнейшей в мире интернет-компании из-за небольшой опечатки. Отвечать пришлось перед мультимиллиардером

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов

Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще