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«Мастердата» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, и системный интегратор российских и зарубежных ИТ-решений с опытом внедрения CRM, ERP, BPM и BI-решений «Мастердата» заключили партнерское соглашение. Теперь «Мастердата» готова внедрять продукты вендора, а также обеспечивать полноценную миграцию с других платформ на SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Наше партнерство объединяет технологические инновации SimpleOne с экспертизой «Мастердата» в области интеграции, помогая компаниям ускорить цифровую трансформацию. Вместе мы делаем управление ИТ-услугами более гибким, эффективным и адаптивным к потребностям бизнеса», — сказал Виктор Алехин, руководитель практики CX & Loyalty Management, «Мастердата».

«Мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению позиций обеих компаний и поможет нашим совместным клиентам достичь новых высот в оптимизации бизнес-процессов и улучшении клиентского опыта», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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